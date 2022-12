Chiapas: Covid-19 afecta a peregrinaciones, disminuyen 20 por ciento

La pandemia del Covid-19, además de los estragos en la salud y a la economía, afectó la asistencia de peregrinaciones en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la capital de Chiapas, en la semana previa al 12 de diciembre.

De acuerdo al personal de la parroquia, la baja afluencia es uno de los efectos negativos del coronavirus a nivel social y que trajo la crisis económica que llevó a la quiebra a pequeñas y grandes empresas que participaban en la celebración a la “morenita del Tepeyac”.

“Otras empresas que sobrevivieron y que participaban en las peregrinaciones no autorizaron realizarlas para no perder ningún día de productividad”, prefieren no arriesgarse a más daños económicos, pues aún se recuperan.

Antes de la pandemia entraban alrededor de 80 peregrinaciones diarias, 20 más de las que reciben este año. Entonces, tras los festejos llegaron a contabilizar más de mil peregrinaciones. Aunado a ello, no todos los grupos de creyentes que ingresan se registran de manera previa.

Actividades 11 y 12 de diciembre

Desde el pasado 8 de diciembre la Avenida Central entre 5a y 7a Poniente fue cerrada por los puestos de comida, juegos de feria, dulces típicos y entre otras curiosidades. Elementos de Protección Civil, oficiales de Tránsito y de seguridad pública resguardan la zona ante el arribo constante de peregrinas y peregrinos. El área administrativa de la parroquia informó que hasta el sábado (10 de diciembre) el saldo es blanco.

Los creyentes pueden ingresar desde las 6:30 horas y las puertas se cierran a las 22:00. El único requisito es portar cubrebocas y cumplir con las especificaciones de los encargados de recibirlos, que en todo caso son los sacerdotes. El altar de la Virgen de Guadalupe ya luce tupido de ofrendas, principalmente velas y flores, que emiten olores y colores este especial festejo de las y los mexicanos.

Este 11 de diciembre la iglesia será abierta a las 6:30 horas y cerrará hasta el lunes pasadas las 22:00 horas.

El domingo a las 22:30 de la noche, la Virgen será coronada y las 6:30 de la mañana del lunes serán le cantarán Las Mañanitas y posteriormente celebrarán la misa en su honor.

A las 12:00 horas esperan el arribo de la magna peregrinación que camina más de 92 kilómetros de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez durante el 10, 11 y 12 de diciembre. Este año se esperan al menos 6 mil creyentes.

