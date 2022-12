Marcelo Ebrard confía en no llegar a panel de controversia en el marco del T-MEC

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, confió en que no se llegue a un panel de solución por controversia en el marco del T-MEC por el tema energético ni por la negativa de México de aceptar el maíz transgénico.

En entrevista tras la inauguración del XXVIII Congreso del Comercio Exterior Mexicano, dijo que se privilegiará el diálogo ya que a nivel mundial, se tiene preocupación por los transgénicos para consumo humano.

“Yo esperaría que no nos vayamos a panel, si hay una diferencia pues nos iremos, si no se puede resolver”, apuntó y rechazó que aumente el precio de los alimentos por impedir la importación del maíz transgénico.

Luego de que viajó a Estados Unidos, la secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, para reunirse con Katherine Tai, representante de Comercio, por el tema de las consultas sobre la política energética de México en el marco del T-MEC, el canciller dijo que el panel “no le conviene casi a ningún país porque es un juego suma cero”.

“Yo esperaría que en esta materia, en los temas que presentó Estados Unidos y Canadá sobre energía también se llegue a un acuerdo”, apuntó.

Con EU la relación es compleja y grande, pero se pueden encontrar puntos de acuerdo

Afirmó que en el caso de Estados Unidos la relación es compleja y grande, pero se pueden encontrar puntos de acuerdo, “ninguno gana todo lo que quiere en los diferentes comerciales”. El canciller también dijo que nuestro país va a requerir gasolinas “de aquí hasta 2050 o 2060, no puedes prescindir de ello, y al mismo tiempo tienes que hacer crecer las energías limpias”.

Ante los empresarios y sobre el tema de la relocalización de empresas, Ebrard Casaubon señaló que se tienen que considerar dos aspectos, energía y agua. Incluso, dijo que por ese aspecto, México es atractivo para la inversión.

“En Emiratos, su ministro de Relaciones Exteriores, por cierto, muy... un hombre joven muy bien preparado, me decía ´oye, por qué no hacemos un Acuerdo Logístico de Libre Comercio porque ustedes van a tener esto sí o sí, ustedes son la nueva China´, eso me dijo, un hombre muy bien informado”, expresó.

También declaró que a México le interesa la relación con Corea del Sur Foto: Especial

Indicó que a México le interesa la relación con Corea del Sur “podemos hacer un Acuerdo de Libre Comercio, pero México tiene que hacer primero su diseño qué quiere obtener en ese acuerdo. Pero más allá del Acuerdo de Libre Comercio, va a haber un proceso de relocalización de ellos y los estamos invitando para que participen en lo que les estoy tratando de describir brevemente”, dijo.

Al inicio de encuentro con los empresarios, el canciller aseguró que tuvo que “romper mi botiquín de apoyo emocional después del juego de fútbol” de la selección mexicana ya que fue eliminada del mundial.

SEGUIR LEYENDO:

Marcelo Ebrard se va duro contra "El Tri": "Hoy vi una selección sin capacidad de representarnos"

Marcelo Ebrard confirma que "La Barbie" sigue bajo custodia de Estados Unidos

VIDEO | Mon Laferte canta el himno nacional mexicano al recibir su carta de naturalización

DME