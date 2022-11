AMLO: hay una denuncia en contra de Felipe Calderón en la Haya

Existe una denuncia en contra del expresidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Sin embargo, el mandatario informó que no sabe en que estado se encuentra esta acusación.

El líder de la República Mexicana dijo lo anterior, luego de que fue cuestionado de las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, quien dijo que existía una investigación contra Calderón Hinojosa por crímenes de lesa humanidad.

Este miércoles, López Obrador expresó que ha estado pendiente de las denuncias que se han hecho en contra de su predecesor, por lo que sabe que solamente una de ellas ha sido aceptada. Sin embargo, destacó que no tiene idea del avance de si se está investigando al exfuncionario, ni el avance de este señalamiento ante la Haya.

El mandatario recordó que también hay una denuncia de carácter público en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Calderón en Estado Unidos por temas relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

"Ahí lo que me llamo mucho la atención es la demora, llevan ya mucho tiempo”, dijo.

Aseguró que no tiene acceso a la investigación.

El titular del Ejecutivo Federal aclaró que a su gobierno no se le está dando seguimiento a dicha denuncia contra Calderón, por lo que pidió que se comunicaran los resultados de este seguimiento.

A su vez indicó que en caso de que se necesite información por parte del gobierno de México para aportar en el caso se debe solicitar a la Fiscalía General de la República por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigida por Marcelo Ebrard.

“No sé si le corresponda a la transparencia o hacer la solicitud a la Corte Internacional Y saber si existe o no existe, también es bueno que no sea especule, que no haya conjeturas y se sepa”, afirmó.

