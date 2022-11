AMLO afirma que no tiene dinero: "voy a solicitar mi pensión del ISSSTE"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene dinero, por eso está pensando desde ahora que va a solicitar su pensión ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguró en la conferencia de prensa Mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

"Soy presidente y tengo que pensar en que voy a solicitar mi pensión del ISSSTE, y ahí la voy llevando porque no tengo dinero", dijo AMLO.

Agregó que aunque fue opositor pudo acumular mucho dinero, “porque los opositores también tienen dinero, más los que se echaron a perder, porque de repente: ranchos y caballos, cochinos, y los puros así... Después de venir de la lucha social y carros último modelos y las casas donde viven”.

El jefe del Ejecutivo recordó que alguna vez planteó que había que analizar en dónde vivían los políticos, "sus casas aquí en la Ciudad de México, en dónde viven, y ahí se ve porque también existe o existía la idea de 'político pobre, pobre político'", sentenció López Obrador.

No es la primera vez que AMLO habla de su pensión

Durante la Mañanera del pasado 1 de junio, López Obrador señaló que estima que una vez que cumpla con los requisitos para tener derecho a recibir la pensión del ISSSTE, recibiría entre 25 mil o 30 mil pesos mensuales, ingresos que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller se encarga de administrarlos.

“Quien me lleva al contabilidad, quien administra mis ingresos es Beatriz (Gutiérrez), y yo lo que siempre he sostenido que si tiene uno para lo indispensable con eso se le puede dar gracias a la vida, es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del ISSSTE, calculo 25 o 30 mil mensuales"; acotó el presidente Andrés Manuel López.

El jefe del Ejecutivo Federal indicó que está realizando aportaciones, "entonces voy a tener derecho a una pensión cuando me retire y no tengo bienes materiales, yo siempre he sostenido que no me importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material aunque también respeto mucho al que tiene", recordó el mandatario.

Asimsimo informó que cumple con los años trabajados para poder jubilarse y recibir su pensión como trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por lo anterior recordó su paso en las direcciones en el instituto del Consumidor, y como jefe de Gobierno de la capital del país, en donde “también me hicieron mi descuento”, sostuvo.

Y remató al asegurar que con las regalías de su libro “A la mitad del camino”, podría tener lo suficiente para vivir sus últimos años: “A ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance, afortunadamente en Palenque las cosas no son muy caras, no tengo costumbres de gastos superfluos”, precisó el mandatario.

RMG