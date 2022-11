Nuevas revelaciones complican el caso de Ariadna Fernanda: negocios sospechosos de Rautel "N" y mensajes inapropiados del fiscal de Morelos

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes 8 de noviembre que el presunto feminicida de Ariadna Fernanda López Díaz, identificado como Rautel "N", tiene negocios en Morelos, estado de la república donde fue abandonado el cuerpo de la joven de 27 años de edad y localizado por una pareja de ciclistas que circulaba en la carretera rumbo al municipio de Tepoztlán.

"El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos, él y su familia. No es que el estado de Morelos sea algo extraño", senteció la mandataria en conferencia de prensa. Agregó que Rautel, a quien señalan de aparecer en un video cargando el cuerpo inerte de una mujer, es socio de negocios con domicilio fiscal en Morelos.

Cabe señalar que ayer, lunes 7 de noviembre, Sheinbaum Pardo acusó a Uriel Carmona, titular de la Fiscalía de Morelos, de presuntamente encubrir al feminicida por supuestos nexos con él, esto tras declarar que la víctima había fallecido debido a "una grave intoxicación alcohólica y una broncoaspiración", descartando que haya sido feminicidio.

El funcionario fue acusado de "encubrir a un feminicida"

Foto: Especial

Sheinbaum Pardo mostró en la conferencia algunas imágenes de los últimos minutos de Ariadna Fernanda con vida. Tanto de la convivencia en el restaurante como cuando ella, Vanessa y Rautel llegaron al departamento de éste último, ubicado en la calle de Campeche.

Asimismo, reveló una fuerte imagen tomada en el estacionamiento de la casa de Rautel, en la que se aprecia cómo el hombre va cargando el cuerpo sin vida de la chica. Lo que se sabe después de esta escena es que la habrían subido a un vehículo para luego llevarla a un paraje en la carretera de Tepoztlán, donde la encontraron el 31 de octubre.

Shienbaum Pardo apuntó que ha solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dar vista de este encubrimiento a la Fiscalía General de la República (FGR), y reiteró que buscará se compruebe que hubo un encubrimiento por parte de Uriel Carmona Gándara, fiscal de Morelos.

Por otro lado, la mandataria mencionó que no concibe cómo es que el propio fiscal salió públicamente a decir que no se trató de un feminicidio cuando a todas luces las pruebas estaban en el cuerpo de Ariadna. "Sino hubiera entrado la Fiscalía de la Ciudad de México, este feminicidio hubiera quedado impune", dijo. Y detalló que hasta ahora no ha hablado sobre el tema con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, pero que lo hará después de esta rueda de prensa.

Mensajes del fiscal

En la misma conferencia, la mandataria capitalina dijo que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, recibió un link vía mensaje, de parte de Uriel Carmona, que le redireccionaba a una página de contenido sexual. Previo a realizar las declaraciones, alertó que cada quién deberá tomar sus propias conclusiones y aseguró tener autorización para decirlo.

Sheinbaum Pardo dio a conocer la conversación que tuvieron ambos funcionarios, la cual se generó después de que la fiscalía capitalina informara que el caso de Ariadna Fernanda se investigaría como feminicidio.

La mandataria exhibió al fiscal de Morelos con mensajes de texto que envío a Godoy

Foto: Especial

La fiscal Ernestina Godoy recibe en su celular un mensaje del fiscal de Morelos, que es un vínculo a una página con contenido sexual. "¿Qué es esto fiscal?", contestó la titular de la CDMX, a lo que éste contestó: "¡Ay, disculpe! ¡Ah, caray, chequemos teléfonos".

"Evidentemente no lo mandé yo compañera, estoy marcando para verificar que es usted", dijo el fiscal morelense, de acuerdo con información de la Jefa de Gobierno. Hora y media después, autoridades de Morelos señalaron que habían hackeado su cuenta, a través de un tuit.

De igual forma, la mandataria denunció que la Fiscalía General de Morelos, hasta el momento, todavía no envía la carpeta de investigación a la capital.

Por su parte, el fiscal Uriel Carmona ha declarado en medios que durante su gestión "se han tocado fibras sensibles", por lo que ahora hasta el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco ha hablado de una posible destitución, un decisión que no queda en sus manos, únicamente le compete al Congreso de la entidad. De igual forma, dijo no conocer a Rautel "N".

Respecto a los señalamientos hacia su persona, el funcionario asegura que todo se ha manejado "en la arena de lo político y mediático". Además, informó que no se ha entregado la carpeta de investigación a la CDMX porque están integrando más documentos al expediente y la dependencia de capitalina no les estableció un plazo de tiempo.

"Son más de 500 hojas, que deben ir selladas, verificadas y duplicadas, estamos trabajando con buena fe, esperamos que en las próximas horas las autoridades de la CDMX lo tengan en sus manos", dijo.

