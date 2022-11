Niños de entre 5 y 11 años, los menos vacunados contra la COVID-19

El grupo de edad que cuenta con menos vacunas es de los niños de entre 5 y 11 años, al tener un avance del 56 por ciento, seguidos de los menores de 12 a 17 años con una cobertura del 64 por ciento.

De acuerdo con el reporte semanal de la Secretaría de Salud, al menos 118 millones 240 mil 242 personas habían sido vacunadas hasta el 25 de octubre.

El Estado de México, la CDMX, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Puebla son las entidades con la mayor población que ha recibido cuando menos una dosis del biológico.

El problema es que, al ser una pandemia tan larga, la sociedad ya entró en una etapa de fastidio y, por ello, no acude al llamado de vacunación, indicó Carlos Pantoja Meléndez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El epidemiólogo comentó que, si bien esta enfermedad no daña tanto a jóvenes, este grupo no debe dejar de lado el protegerse, porque a más de dos años del inicio de la pandemia, no se tiene certeza de que un contagio no pueda complicarse.

En esta semana la CDMX, Estado de México, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas, continúan con el plan de vacunación para menores de edad.

Lo que se tiene que hacer, consideró el académico, es cambiar la estrategia para que la población se vacune, aunque indicó que la cantidad de personas vacunadas contra la COVID-19 son suficientes para no colapsar el sistema de salud si llega una nueva ola de contagio y si el virus no presenta una variante letal.

Pantoja Meléndez explicó que el refuerzo amplía la protección y que se está observando que esta defensa se queda por mucho tiempo, lo que hará que un futuro se prolongue el periodo para volver a inocular.

AVANCE NACIONAL

84 % CIFRA DE VACUNADOS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO HASTA OCTUBRE.

91% DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS TIENE AL MENOS UNA VACUNA.

“El momento para vacunarse es ahora por la llegada de la temporada invernal”: Carlos Pantoja, experto de la UNAM

CIFRAS A OCTUBRE

1.- La población objetivo de niños de 5 a 11 años es de 15 millones 424; se han vacunado 9 millones.

2.- La meta en menores de 12 a 17 años es de 13 millones; han recibido dosis más de 8 millones.

3.- Unos 81 millones de los 89 millones de personas mayores de 18 años tienen el biológico.

SIGUE LEYENDO:

Secretaría de Salud CDMX vacunará a niños con 5 años cumplidos contra COVID-19

Estado de México suma 295 casos confirmados de viruela del mono

PAL