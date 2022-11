López Obrador defiende al Ejército: no está ocultando nada ni son golpistas contra el gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes en Palacio Nacional que el Ejército esté ocultando información sobre el caso Ayotzinapa, como dijo que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y negó que haya “golpistas” dentro de la institución.

Al ser interrogado durante la mañanera en Palacio Nacional sobre la posición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que pone en duda las pruebas de la investigación de este gobierno, el presidente de México acusó que es una campaña sucia contra el Ejército mexicano.

"Desde luego, que como institución, han habido (en Ejército) errores y manchas, nada más que no debe de olvidarse que la actuación del Ejército en esos casos lamentables, cuestionables, obedecieron a órdenes de los, como se les llamaba antes, jefes máximos o presidentes civiles”, dijo el mandatario federal.

Resaltó que hoy el Ejército es leal al mantener su origen como movimiento revolucionario y “no es un Ejército golpista”. “Entonces, cuando se presentan cuestiones como las de Ayotzinapa lo que se hace es que se actúa con rectitud porque el secretario de la Defensa como el secretario de Marina son servidores públicos íntegros, honestos, leales y no sólo es una lealtad al presidente, es una lealtad a la patria, es una lealtad al pueblo que eso es lo más importante.

Aseguró que los militares y funcionarios responsables del caso Ayotzinapa tienen orden de aprehensión (Foto: Presidencia)

“No es cierto que no se esté dando información, no, al contrario, ¿por qué se originó en buena medida? No fue lo único, pero ¿por qué se agravó el problema de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa? Por querer ocultar las cosas y querían ahora que nosotros fracasáramos y pensaron que nosotros íbamos a ocultar las cosas”, expuso.

Aseguró que los militares y funcionarios responsables de la desaparición de los 43 estudiantes señalados en las investigaciones que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, “todos tienen orden de aprehensión o ya están detenidos”.

“Pero hablamos de las instituciones que todavía no terminan de limpiarse, pensaban que iba a ser lo mismo de antes y estaban algunos muy campantes pensando que no iba a ver problemas porque tenían sus representantes en las instituciones que los iban a encubrir o que los estaban protegiendo, entonces cambió todo, no lo esperaban y por eso es el desconcierto y va a seguir la investigación y no va haber impunidad y vamos a seguir argumentando.

“Fíjate lo profundo de este asunto que hasta el NYT se metió, hasta dónde llegó, para meterse el NYT a defender a un torturador que está en Israel, por cierto. El NTY ¿cómo sacó la información de Israel, quién se la proporcionó? Grabaron, cuál fue la práctica para tener esa información”, resaltó.

