Miguel Barbosa pide investigar a fondo caso de menores intoxicados

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, pidió al ayuntamiento de Puebla que informe con claridad lo ocurrido en un salón social de San Manuel, porque se trata de un evento en el que se cobró el acceso y pidió a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Depris) de la Secretaría de Salud llegue a fondo en sus investigaciones porque se debe frenar este tipo de eventos y evitar afectaciones a la salud de los poblanos. Comentó que son hechos que no se pueden repetir.

Señaló que este tipo de incidentes debe ser investigado además de que sí existen los mecanismos para hacerlo porque la renta del salón social se realizó con objeto de efectuar un evento por el que se cobró el acceso, además de que se vendía bebidas embriagantes.

Comentó que de forma afortunada en esta ocasión el incidente no pasó a mayores, pero es deber de los inspectores municipales realizar las debidas inspecciones para evitar que se pueda lastimar a poblanos.

El incidente no paso a mayores Foto: Especial

Pide santo y seña

Pidió un informe detallado de los hechos como los tengan registrados, así como tengan la información y no la alteren, para poder establecer acciones contundentes sobre los mismos en el término de sus atribuciones.

Agregó que “se debe dar aviso como aseguran que yo no puedo revisar un lugar porque es una fiesta privada no, no… los dueños de los establecimientos saben… saben para que se está rentando, un lugar que está rentando para hacer una fiesta privada donde se vende alcohol y se cobra por entrar, se trata de un asunto en donde se tiene que regular no por favor que no nos quieran engañar las autoridades municipales saben de qué se trató”.

dhfm