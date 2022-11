López Obrador reprocha al Congreso de Guanajuato por oponerse a la reforma militar

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que en Guanajuato no se avaló la reforma para que las fuerzas armadas participen en labores de seguridad aunque es uno de los estados más violentos, “da qué pensar”. Esta declaración la realizó durante la conferencia matutina de este lunes en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

El mandatario de México consideró que el Congreso actuó en contra de la opinión de la ciudadanía. Llamó a los opositores a la propuesta presentada por la exdiputada priista Yolanda de la Torre "una cúpula" conformada por "los de arriba".

“Lo que sucedió recientemente en Guanajuato, uno de los estados con más violencia y hasta ahora es el único y habrá otros seguramente y ojalá y no, en donde votaron en contra de que el Ejército y la Marina y la Guardia Nacional se ocupen de la labores de seguridad pública”, afirmó

Durante esto, el presidente de México pidió que se proyectara una gráfica con los porcentajes de los homicidios dolosos que se llevaban a cabo en varias entidades. Los datos que destacó fueron los siguientes: de 243 muertes violentas, 45 por ciento se registraron en cinco estados y de esas el 12 por ciento (28) ocurrieron en Guanajuato.

La medida busca retrasar el regreso de los militares a los cuarteles

Una discusión polémica

Con 22 votos a favor y 13 en contra, el Congreso de Guanajuato rechazó la extensión de la presencia militar en las calles. En medio de una sesión con más de tres horas de gritos entre los diputados y protestas de simpatizantes morenistas, los legisladores locales debatieron sobre la presencia del Ejército en Guanajuato en las tareas de seguridad pública por cuatro años más.

Las exigencias y el desorden para que la fracción panista votara a favor de la reforma, obligaron al presidente del Congreso, Martín López Camacho a decretar un receso de una hora para reestablecer el orden y continuar con la discusión. Convirtiéndose en el primer Congreso local que rechaza la propuesta, los diputados del PAN lograron con el voto de Dessire Ángel Rocha, de Movimiento Ciudadano (MC) y de Yulma Rocha Aguilar del PRI, la aprobación del dictamen en contra.

El diputado Alejandro Arias Ávila habló en contra del dictamen, al señalar que era un tema de gran relevancia nacional y que ese proceso legislativo tenía origen en una propuesta de su partido. Agregó que era urgente que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López dejara de polarizar la seguridad pública, y subrayó que devolver a los cuarteles a las Fuerzas Armadas sin consolidar la seguridad en los estados sería equivalente a quitar los cimientos sin que hayan sido consolidados.

El congresista abundó sobre las necesidades y condiciones que se viven en la entidad en materia de seguridad, y la viabilidad de continuar con el apoyo de la Sedena que requieren las policías municipales y estatales, por lo que se tenía que aceptar que en este momento era necesario.

Al pronunciarse a favor, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas indicó que la permanencia de la Guardia Nacional no es la solución a los problemas de seguridad que se viven en el país, debido a que desde la creación de la corporación de seguridad las cifras a nivel federal sólo se han incrementado.

La mayor parte de los estados ha aprobado esta medida.

Asimismo, señaló que el aumentar el plazo de la Guardia Nacional en México se traduce a militarizar el país, señalando que las reformas a nivel nacional son un ejemplo de militarización que va en contra de la concepción carácter civil bajo la cual se formó la Guardia Nacional en el 2019. Finalmente, el congresista reconoció que no se conocen los verdaderos motivos por los cuales se pretende aumentar el tiempo de las Fuerzas Armadas en las calles, aunado a que a nivel federal no se quiere admitir que no han funcionado las estrategias de seguridad, habiendo otras soluciones para poder contrarrestar los efectos adversos de la inseguridad.

Al debate se sumaron las diputadas Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Martha Edith Moreno Valencia e Irma Leticia González Sánchez; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes y David Martínez Mendizábal. En su intervención en contra, el diputado Gerardo Fernández González señaló que la estrategia de seguridad en la entidad no ha funcionado correctamente, por tal motivo es de gran relevancia la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas a fin de que patrullen las calles. Asimismo, precisó que, sin la presencia de los mencionados elementos distribuidos en la entidad, no se puede controlar la criminalidad, pues dijo, las corporaciones de seguridad estatales y municipales se han visto rebasadas.

