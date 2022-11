AMLO afirma que el dinero de los pensionados no irá al Fondo de Estabilización: “No soy Zedillo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó: “No soy Zedillo” al asegurar que el gobierno federal no utilizará el dinero de los jubilados y pensionados de las Afores para destinarlos al Fondo de Estabilización -el cual promueve la estabilidad fiscal y macroeconómica a través de los principios de ahorro y estabilización-, quien acusó, que durante el fin de semana se difundió “esa mentira”.

“Yo no soy (Ernesto) Zedillo, ¿quién fue el que creó las Afores?, ¿cuándo se crearon? Con Zedillo ¿no? Nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace como seis meses en una reunión del infonavit que tuvimos aquí.

Lo plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor y dije ‘que no hay absolutamente nada’, hay una mala interpretación de creo, una ley de presupuesto para el fortalecimiento del fondo de estabilizaciones y se piensa que se van a utilizar todas la pensiones con ese propósito. No, no es eso”, aclaró el presidente.

Hacienda lo aclaró

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió un comunicado donde aclaró que los cambios aprobados el viernes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no incluyen obtener recursos de otras reservas del sector público.

La secretaría explicó que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, “ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades”.

AMLO aseguró los fondos de los jubilados. Foto: Archivo

Por lo tanto, se informó que la modificación sólo comprende el uso de activos del Gobierno Federal, y se precisó que la legislación es la que determina quién puede hacer uso de estos recursos y sus fines seguirá vigente.

“El FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central a cargo de la Secretaría de Hacienda. Por tanto, sus recursos provienen exclusivamente de aportaciones del Gobierno Federal”, enfatizó Hacienda, quien agregó:

“La reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública”.

Por lo anterior, Andrés Manuel López dijo que es mentira lo que se difundió el fin de semana por lo que exhortó a la población a no dejarse engañar por la “manipulación”.

RMG