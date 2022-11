Ariadna Fernanda: ¿Quién es Vanessa “N” y por qué la implican en el homicidio de la joven?

Esta mañana fue dado a conocer que Vanessa “N” fue capturada en el municipio de Ecatepec, Estado de México, al estar vinculada con la desaparición y la muerte de la joven Ariadna Fernanda López Díaz, quien fue encontrada muerta por un par de ciclistas sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán en Morelos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la mujer implicada fue capturada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, así como de las Fiscalías Generales del Estado de México y de la capital del país. "La investigación realizada es sólida y clara, y nuestro compromiso es detener a todos los responsables", destacó la gobernadora.

Vanessa “N” tiene 20 años de edad y fue identificada como la novia del hombre que habita el departamento donde Ariadna Fernanda habría ido luego de acudir con más amigos a un bar de la colonia Condesa en la CDMX; sitio en el que presuntamente fue vista por última vez con vida la víctima.

De acuerdo con las autoridades, la joven de 20 años es vinculada como coautora material del homicidio de Ariadna Fernanda, ya que las pesquisas señalaron que estaba presente en el momento cuando la víctima perdió la vida dentro del hogar de su pareja ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así fue el último día de vida de Ariadna Fernández

Ariadna Fernanda era mamá de un niño de 7 años de edad y trabajó como mesera en Sixtie’s Bar ubicado en la colonia Condesa. Era conocida como “Ari” por sus gentes cercanas, entre ellas llamada así por su amigo Rautel Astudillo de 34 años de edad, novio de Vanessa “N”, que también compartió el mismo trabajo con Ari como mesera.

Rautel Astudillo, quien se identificó como empresario de logística y aduanas, indicó que su novia fue quien invitó a Ariadna Fernanda para que los acompañara: “Mi novia fue quien la invitó al bar, ahí empezó todo, por una historia que subió mi novia, prácticamente fue ‘¿dónde están?’ y la invitó”, aseguró el hombre, quien agregó:

“Ella se fue solita de ahí. Los mismos invitados que estaban en el Fisher’s fueron a mi casa, de ahí nos fuimos temprano, porque era domingo”, Rautel Astudillo.

Tras encontrar sin vida a Ariadna Fernanda, el miércoles 2 de noviembre, tanto Rautel y Vanessa fueron a rendir su declaración al estado de Morelos donde el hombre mencionó: "Si hubiera hecho las cosas un poco mejor ella estaría con vida, las cosas serían muy distintas. Sin embargo, nuestro estado etílico no fue lo mejor”.

Por su parte, Sara Inés Martínez Rico, amiga de Ariadna Fernanda, recibió un mensaje donde le indicaba que estaba en el restaurante Fischer's de la colonia Roma. "Yo le llamé de regreso para saber si quería que pasara por ella o algo, sin ningún problema, al final de cuentas amigas siempre. No recibí respuesta y después de eso ella subió historias en la casa de un amigo y yo supuse que estaba bien ‘está en su fiesta, por eso no me contesta’”, aseguró.

