Nunca salió de un bar, estaba en la Condesa y encontraron su cuerpo en Tepoztlán: las incógnitas del feminicidio de Ariadna Fernanda

La noche de este jueves 3 de noviembre surgió nueva información sobre el caso de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven de 27 años que fue encontrada sin vida en el estado de Morelos. Y es que fue el lunes cuando dos personas la localizaron muerta sobre la carretera Cuautla-Tepoztlán, a un kilómetro de la caseta de cobro en Santiago Tepetlapa, a un costado de la base de un puente.

En entrevista con medios, Natalia Armendáriz, amiga de la víctima, dijo que ella nunca salió de un bar en la Condesa ni tomó un taxi, sino que se encontraba en un departamento de dicha colonia con amigos. "Efectivamente, estaban inicialmente en un bar, pero después se fueron al apartamento, donde fue vista por última vez. Durante los 3 días que estuvo desaparecida, ninguno de esos amigos se preocupó por ella, ni demostraron interés por su estado", comentó la joven.

De igual forma, Natalia adelantó que la Fiscalía de Morelos les compartió que Ariadna habría fallecido debido a un ahogamiento con su propia saliva, versión que ellas rechazan. "Se me hace muy injusto, señalaron que no presentaba ninguna marca de violencia, cuando las fotos que circularon decían lo contrario.

Amigas de Ari llegaron al velorio con girasoles, su flor favorita

Otra amiga de Ariadna, identificada como Sara, señaló que autoridades de Morelos confiscó celulares de los allegados a la víctima. "Ari era como de nuestra familia, fuimos hasta Morelos a hacer las declaraciones correspondientes", sentenció. También la joven reveló que no hay certeza de que "Ari" haya abordado un taxi o pedido un Uber.

Se me hace absurdo, como amigo tienes que procurarla, sus disque conocidos no les importó que estaba desaparecida. Y no vamos a parar hasta encontrar justicia para Ari, porque la amamos y no se merecía eso