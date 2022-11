Gobernador de BCS da su respaldo a Adán Augusto: "no les vamos a fallar", responde el secretario

Tras recibir el respaldo del gobernador de Baja California Sur a sus aspiraciones presidenciales, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López aseguró que si le toca encabezar los esfuerzos de transformación "no les vamos a fallar" para que el estado y el país salgan adelante.

En el foro 'La Seguridad Pública del País' celebrado en La Paz, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro expresó su simpatía por la candidatura Adán Augusto López a la presidencia de México por Morena.

"Quien decida el pueblo que sea el próximo presidente, bueno, yo no voy andar con medias tintas, para que quede grabado: va todo mi respaldo en este trecho a Adán Augusto López Hernández, mi hermano…pero ustedes saben, ojalá la historia y la gente determine. De todas maneras un día me dijo: yo no soy ambicioso, y lo que venga lo vamos a ver como siempre hemos visto las decisiones del pueblo respetadas sobre todo a seguir luchando para fortalecer lo que es más importante que cualquier candidatura, que cualquier puesto que es la transformación del país”, afirmó.

El secretario de Gobernación agradeció el apoyo del mandatario estatal

FOTO: Especial

En el Teatro de la Ciudad en La Paz, algunos asistentes al foro comenzaron a gritar "presidente, presidente" tras las palabras del gobernador. Por su parte, el secretario Adán Augusto López agradeció el respaldo del gobernador Víctor Manuel Castro y señaló que si a él le toca encabezar la renovación de la transformación, no le fallará a la gente.

"Por eso hoy que manifiesta su respaldo, él sabe que yo se lo agradezco con el corazón y aquí a él y a todos ustedes les digo que vamos a trabajar incansablemente para que la Cuarta Transformación del país se consolide. Tiene que haber renovación dentro de la transformación, si nos toca encabezar los esfuerzos, pues no les vamos a fallar, tenemos que hacer todo, para qué, ya escucharon a Fernanda como grito de allá, para que el país y la Baja California Sur salga adelante", aseveró.

