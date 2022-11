Ciudadanos de Jalisco gastan más en seguros para protegerse de la inseguridad

Los jaliscienses están sacrifican el gasto familiar y su esparcimiento para protegerse de la inseguridad. En un hogar, se multiplica la inversión para el pago del seguro del automóvil, las protecciones en puertas y ventanas, la instalación de cámaras de circuito cerrado o el pago de vigilancia en el fraccionamiento habitacional, y se dejan de lado otras necesidades como alimentación, educación y entretenimiento, advierten investigadores de la Universidad de Guadalajara.

“Son alrededor de siete mil pesos mensuales por ciudadano. En los cotos (habitacionales) ya hay hasta cinco guardias en la entrada, cubriendo varios turnos; se tienen que pagar cámaras (de seguridad), hay que poner protección a las ventanas, instalar cámaras, contratar seguridad privada para que nos cuiden dentro y fuera de nuestra casa. Pagar el seguro del automóvil, el seguro contra robos en la casa habitación. Es ilógico que diga la autoridad que tenemos seguridad envidiable. En ‘Alfarolandia’, todo está bien, cuando son los ciudadanos quienes están pagando su seguridad. La autoridad se ha desentendido. Un estado que desatiende la inseguridad es un estado fallido porque fue creado para brindar seguridad a los ciudadanos", dijo Alfonso Partida Caballero, jefe del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades UdeG.

Ante el encarecimiento de la canasta básica, las familias optan por asegurar los recursos para garantizar su seguridad y transportación. Para adquirir los 123 productos de la canasta básica se tienen que destinar 11 mil 529 pesos, pero si alguno de los integrantes padece enfermedad crónica la erogación alcanza hasta los 38 mil 546 pesos. Están sacrificando la nutrición y el esparcimiento familiar.

“En una canasta básica indispensable de una familia de cuatro miembros (30 productos) el precio alcanza 10 mil 576 pesos. Si a eso le agregamos servicios como el pago de la luz, agua, teléfono y renta, se necesitan alrededor de 22 mil 182 pesos para tener todas estas condiciones de forma mensual. Esto está dañando a la población porque los precios impactan de forma tan absorbente y se tienen que destinar más ingresos salariales”, apuntó Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

Por su parte, el coordinador de la Plataforma Economía de Jalisco (PLEJ), Antonio Sánchez Bernal sostiene que “es necesario una mesa de economía donde se siente el gobierno de Jalisco con los actores económicos y especialistas para visualizar soluciones importantes”.

El pago de seguro para el automóvil se vuelve indispensable en el Área Metropolitana de Guadalajara, donde están al menos tres de los municipios con mayor número de robos a mano armada (la capital tapatía, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque).

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Jalisco es la segunda entidad con más robos con violencia en el país. Son seis entidades las que concentran 67 por ciento de los autos robados que contaban con seguro. El liderazgo lo tiene el Estado de México, con 18 mil 583; le sigue Jalisco, con 10 mil 64; la CDMX contabiliza cuatro mil 852 y Puebla suma dos mil 860; después están Guanajuato, con dos mil 832 y Veracruz con dos mil 129.

“A la gente le preocupa su coche. Algunas personas se preocupan por el robo de autopartes y compran una cobertura adicional, robo parcial se llama. En general, percibo que todos quieren tener su auto asegurado de forma parcial aunque sea. El costo del

seguro de vida se define por la suma asegurada que contratas y la ocupación. Es decir, no es lo mismo para una persona con trabajo administrativo, que para un trabajador de la construcción o un periodista”, comentó Luis Alberto Murúa Lomelí, asesor de seguros con 28 años de experiencia profesional.

Con respecto al robo de transporte de carga, Jalisco registró de enero a agosto de este año 218 atracos, siendo muy complicados la Zona Metropolitana, la carretera de ingreso de Colima hacia Jalisco y la salida hacia Michoacán, de acuerdo con el delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Julio Alberto Mora Ulloa.

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Mientras que el gobernador Enrique Alfaro presumió cifras, con una disminución de 24 por ciento en incidencia delictiva y un incremento de casi 59 ciento en presupuesto destinado al rubro de seguridad, los especialistas cuestionan el enfoque que se le da al tema, pues no se trata de percepción ciudadana se trata del costo de la inseguridad que están enfrentado las víctimas y además la revictimización al dominar la impunidad.

“De lo que nos hablan las cifras son de los delitos denunciados, no de los delitos cometidos. Alfaro está hablando que baja la incidencia delictiva, pero es un ignorante supino porque no entiende que lo que está bajando son las denuncias, no los delitos. Sólo se denuncia 7 por ciento, 93% no se denuncia porque no se tiene confianza en la autoridad, por corrupción, por ineficiencia de la institución. De nada sirve estar denunciando cuando los expedientes y las carpetas de investigación se van al archivo. La

impunidad es casi total. Tenemos una Fiscalía (de Justicia) fracasada, un sistema fracasado, solo existe un discurso triunfalista que no pueden actualizar porque la ciudadanía se los revienta en la cara. Ahí está, 80 por ciento de los ciudadanos de Jalisco

se siente inseguro, intranquilo”, puntualiza Partida Caballero.

Del total 93 por ciento de los delitos no se denuncian y quedan impunes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2022, insistió el académico al tiempo de añadir:

“Es una cifra brutal. Nos roban el celular y preferimos comprar otro, porque simplemente no se investiga. Vas a perder hasta cinco horas en la Fiscalía para que te traigan a la vuelta y vuelta y al final el caso se queda en archivos ministeriales. Es totalmente un estado fallido, uno que no funciona. No es que esté bajando la delincuencia, está bajando la efectividad del Estado. No puede ser posible que se mantenga un discurso manipulado e irreal. Eso es revictimización."

"Las cifras, todas, que el estado debería de tomar sirven para la toma de decisiones, entonces sí sólo se hace una política criminal, una política pública en sentido estricto, se está haciendo mal la estrategia, las tácticas. Si está mal el planteamiento el resultado será catastrófico. Es como una tesis universitaria, si tu hipótesis es falsa, falso será tu resultado. Eso no lo entiende el Ejecutivo. Eso políticamente le costará a Alfaro. Pero a los ciudadanos lo que les importa es que les den seguridad, que sus hijos puedan ir a la escuela tranquilos, que los jóvenes se puedan ir a divertirse, pero eso no está garantizado en Jalisco. La seguridad no da votos, pero da paz”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí enfatizó que para comenzar a ver resultados eficaces en materia de seguridad tiene que aparecer la autocrítica gubernamental.

“Un ejercicio de autocrítica de parte del Estado en materia de seguridad nos vendría bien a todos. Si me dicen una evaluación de cómo estamos en materia de seguridad en Jalisco, pues ¡reprobados totalmente! Sólo podría decir que estamos muy mal y cada vez peor”.

MAAZ