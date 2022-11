Los chocaron, los responsables huyeron y al alcanzarlos mataron a tiros a la copiloto en Iztapalapa

Los accidentes de tránsito pueden llegar a complicarse cuando una de las partes involucradas se pone en una actitud difícil, aunque es entendible que en un percance vial abunde el coraje y la impotencia, es importante mantener la calma, de lo contrario, la situación podría tornarse violenta al no conocer a la otra persona ni cómo reaccionará. Así le ocurrió a una mujer cuando viajaba con sus amigos en la alcaldía Iztapalapa, que luego de que la situación se tornó tensa, ella terminó asesinada.

Fue el pasado domingo 27 de noviembre cuando una mujer viajaba con sus amigos, cuando repentinamente un auto los chocó, fue en ese momento cuando decidieron alcanzar al vehículo para que pagara y se hiciera responsable del golpe, pero no no pensaron que sucedería lo peor y que ese acto de justicia resultaría en una tragedia.

Cuando lograron alcanzarlos, los pasajeros del auto responsable del choque sacaron un arma de fuego y les dispararon, en consecuencia, una mujer que iba a bordo del carro chocado, identificada como Rosalba fue asesinada, la mujer permaneció sin vida sobre el asiento del copiloto con sangre en su ropa, hasta que llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los pasajeros intentaron huir tras el percance vial. | FOTO: Twiiter @c4jimenez

No obstante, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer la detención de tes personas quien presuntamente se vieron involucradas en el asesinato de Rosalba, ellos son Allyson "N", Diana "N" y José "N", quienes chocaron con otro auto en la alcaldía Iztapalapa y huyeron para no pagar el golpe, pero tras ser alcanzados respondieron disparándole a una de las pasajeras, quien de inmediato perdió la vida.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a los tres presuntos responsables asimismo, la Fiscalía capitalina investiga lo ocurrido. Dos días después del lamentable hecho se llevó a cabo el funeral de Rosalba, el hecho indignó a internautas quienes consideran que fue un hecho que se pudo haber evitado, pues fue sumamente arriesgado haber perseguido a un grupo de personas cuya reacción sería incierta.

La desesperación de una mujer que fue asaltada en calles de Iztapalapa

El pasado lunes 28 de noviembre aproximadamente a las 06:00 horas, en la esquina de la calle Carril con Calimaya, en la 2da Ampliación Santiago Acahualtepec de la alcaldía Iztapalapa, una mujer que caminaba por dicho lugar fue sorprendida por un sujeto que llevaba una sudadera negra y un gorro color azul para evitar ser identificado.

El hombre caminó desde la esquina con las manos en los bolsillos y desde ahí logró identificar a la víctima, por lo que se aproximó hacia ella desde el otro extremo de la calle, pero es justo en donde no hay iluminación donde decide iniciar el asalto y apunta con el arma de fuego directamente a la mujer. Sin embargo, cuando el sujeto perpetra el asalto no se alcanza a distinguir el acto, ya que se encuentran en un punto ciego donde el rango de visión de la cámara de vigilancia ya no alcanza a grabar, pero es ahí donde se escucha a la mujer decir con un tono nervioso: "¡No traigo, no traigo, no traigo nada, por favor!"

Sin más, el delincuente huye luego de haber concluido el asalto, en tanto la mujer comienza a gritar: "¡auxilio, auxilio!" y camina con la esperanza de que alguien salga de su hogar a apoyarla, sin embargo, no parece ser así, únicamente se escucha el ladrido desesperado de los perros como consecuencia de los gritos de angustia de la víctima, quien no resultó herida durante el asalto.

