PRI: que la Reforma Electoral se discuta cuando quieran, no es un capricho y no pasará

El Partido Revolucionario Institucional reiteró su posición de votar en contra de la Reforma Electoral, aún cuando se pospuso su discusión para la próxima semana, ya que dijo, no es momento de cambios a la democracia para el país. El dirigente nacional y diputado federal del PRI, Alejandro Moreno, acompañado de la fracción parlamentaria indicó que sea el día que sea, la oposición en San Lazaro, rechazará la propuesta constitucional.

“Si ellos ven que la próxima semana habrá de presentarse, el resultado va a ser el mismo; si no se presenta hoy, se presenta la próxima semana, el voto de las y los legisladores del PRI será en contra de esa iniciativa y con los votos en contra de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, pues obviamente, no van a alcanzar los votos para lograr la Reforma Constitucional, dejar claro que no se aprobará y no pasará”, expuso.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, en la Cámara Baja, indicó que la postura que tienen no es de “capricho”, ya qué hay elementos claros que ponen en riesgo al sistema democrático de México.

Desde la Cámara de Diputados prevén parar la modificación de la norma. FOTO: Cuartoscuro

“Que se posponga, o se debata hoy, ya sea la semana que entra o después, no varía nuestra postura en el no; y esto, hay que dejarlo muy claro porque la nuestra no es una postura de capricho, ni es una postura de llevarle la contra a alguien o a algo. Las posturas del PRI, siempre son reflexionadas.”, afirmó.

Indicó que son cuatro los motivos por los que no votan a favor la iniciativa ya que no es pertinente en este momento, ni siquiera entrar al debate sobre los órganos electorales para destruir o para cambiarlos porque se puede generar una incertidumbre en los resultados, en la certeza e imparcialidad y eficacia de los comicios.

Además está el narcotráfico, que es el mayor enemigo de la democracia, y la iniciativa presidencial no contempla nada combatir la intervención criminal en los comicios.

El PRI pretende que la norma no sea cambiada. FOTO: Cuartoscuro.

Moreira Valdez expuso que la iniciativa es profundamente centralista, minando, como desde hace décadas, a los estados, absorbiendo facultades, lo que a la larga, debilitará a la nación. Señaló que por último, el documento no resuelve los temas de género, ni acciones afirmativas.

Insistió en que ante cualquier modificación electoral, lo central es proteger a los órganos electorales y del tiempo y la pertinencia de hacer una reforma de ese tipo.

Sigue leyendo:

López Obrador prepara dos nuevas iniciativas ante el Congreso

Los diputados no dan por perdida la Reforma Electoral, suspenden su discusión hasta el próximo martes