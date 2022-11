El día que Caro Quintero fue detenido y prometió pagar la deuda externa de México si lo dejaban en paz

Aun cuando Rafael Caro Quintero fue detenido y sabía que podría enfrentar una larga condena en la cárcel tras haber cometido un inédito crimen en México al torturar y asesinar a Enrique “Kiki” Camarena Salazar, el agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (la DEA, por sus siglas en inglés), el cofundador del Cártel de Guadalajara no dejaba de sonreír e incluso tuvo el “atrevimiento” de negociar su inevitable ingreso a prisión.

Fue el 4 de abril de 1985 cuando “El narco de narcos” fue detenido por las autoridades por primera vez cuando estaba en Costa Rica tras haber escapado luego de que los cuerpos de Camarena y del piloto Alfredo Zavala Avelar fueron encontrados en el estado de Michoacán. Durante mucho tiempo el narcotraficante logró crear una red de aliados junto con Miguel Ángel Félix Gallardo entre policías, militares y políticos, según las indagatorias.

Luego de ser extraditado del país centroamericano, el 1 de mayo del mismo año, el narcotraficante fue entrevistado y durante la misma, siempre se mantuvo relajado y por momentos sarcástico al hacer “atrevidas” declaraciones como en la que aseguró que si lo dejaban en libertad, podría pagar sin ningún contratiempo, la deuda externa que tenía el país a mediados de la década de 1980.

Caro Quintero fue recapturado en julio de 2022. Foto: Archivo

La deuda estaba cercana a los 96 mil millones de dólares, lo que representaba el 54 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 1985; por lo que el país estaba incluso a punto de sufrir una crisis económica con el terremoto del 19 de septiembre y las devaluaciones del peso. Caro Quintero vio la oportunidad de negociar su liberación atendiendo un problema que afectaba a millones de mexicanos.

La entrevista a Caro Quintero

En aquella ocasión, el narcotraficante nacido en Sinaloa fue presentado ante un grupo de reporteros que lo cuestionaron. Una de las primeras preguntas fue saber si tenía acceso a los medios de comunicación, -”¿Aquí ves televisión, tienes acceso a los periódicos?” -”Si todo, me veo jugando voleibol, todo (risas)”. Al ser preguntado sobre por qué la DEA lo señalaba como uno de los principales narcos en México -“No es señorita, no es”.

El capo confirmó que había viajado a varios países, pero no dijo que había estado en Costa Rica, lugar donde fue arrestado al huir de las autoridades, ni tampoco en Colombia, donde el Cártel de Guadalajara tenía nexos con el Cártel de Cali.

-”Eres un joven de 29 años de edad, ¿qué esperas hacer cuando salgas de la cárcel?”

-”Pienso hacer muchas cosas… No debo nada con Estados Unidos, nada, no recuerdo cuántas veces viajé a Estados Unidos pero no debo nada. Si debo algo lo debo en México, ¿qué en México no hay ley para que yo pague lo que se supone?”

Aseguró que seguiría en su rancho ganadero, y afirmó que sus únicas debilidades eran las mujeres y el oro, además dijo que no se consideraba un delincuente. Entonces llegó el momento cuando se conoció que Caro Quintero había ofrecido pagar la deuda externa del país, anécdota que la actriz Carmen Salinas reveló en su canal de Youtube en julio de 2022.

Indicó que en una ocasión fue al Reclusorio Norte luego de que encarcelaron al actor Pepe Magaña tras encontrarlo con drogas en un bar, y ahí conoció a Caro Quintero. Aseguró que el del Cártel de Guadalajara la había confundido con una familiar del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, por lo que pidió poder hablar con ella para contarle su plan, el cual consistía en pagar toda la deuda externa que tenía México con el Fondo Monetario Internacional (INE).

Sin embargo, la actriz aclaró su confusión, pero le prometió que su plan se lo haría saber a Salinas de Gortari a través de una carta que le escribiría para que conociera la propuesta del narcotraficante que hasta el dia de hoy no ha salido de la cárcel al ser recapturado en julio de este año, pero ha evitado ser extraditado a Estados Unidos por el homicidio de Kiki Camarena.

