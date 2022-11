Warwick Davis está sorprendido con la aceptación de “Willow”

Warwick Davis, después de 30 años del estreno de “Willow”, retoma el personaje, aún sorprendido de que hubiera fans que lo quisieran en pantalla: “nunca pensé volverme a poner ese traje, ciertamente no. Durante años se ha hablado, pero no era nada oficial, todo era por parte de los fans. A veces me molestaba cuando me hacían la pregunta, '¿Cuándo vamos a ver una secuela de esa película?' Y era algo que nunca pude responder, hasta que conocí a Jon Kasdan, que entendí que también era un fan”, comentó.

El actor de 52 años se encontraba filmando un capítulo de “Star Wars” cuando platicó con Kasdan para aterrizar la idea, “ese fue el catalizador para que este proyecto sucediera realmente, y todo pasó muy rápidamente en términos de Hollywood. Ya sabes, no fueron años y años de desarrollo, antes de darme cuenta estaba sentado en el set, en Gales, para el primer día de rodaje. Una vez más con el mismo aspecto que Willow, pero un poco más viejo, más maduro y con mejor aspecto, más sexy”, dijo entre risas.

Por su parte, el showrunner Jon Kasdan comentó, “estaba el impulso entre Ron, Warwick y yo para continuar esta historia, y volver a este mundo. Y yo llegué a ello como un fan, y ellos lo hicieron como creadores, y encontraron un campeón en mí, y seguí luchando y con la esperanza de que tendríamos una oportunidad de volver”.

El director Jon M. Chu decidió traer a esta historia a estrella como Ruby Cr como la princesa “Kit”, Ellie Bamber como “Dove”, actúan también Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Dempsey Bryk, Rosabell Laurenti Sellers y Talisa García.

La nueva serie comienza con un aspirante a mago en un pueblo de Nelwyn y una niña destinada a unir a los reinos, quienes ayudaron a destruir a una malvada reina y desterrar las fuerzas de la oscuridad. Ahora tendrán que partir hacia una peligrosa búsqueda recorriendo lugares más allá de su hogar, enfrentándose a sus demonios interiores.

