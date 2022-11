Entregar el Ariel en 2023, dejaría sin pago de dos meses a los trabajadores de la Academia Mexicana

Mónica Lozano, tesorera y expresidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, tuvo una conversación con Salvador García Soto para hablar en torno a la suspensión de la convocatoria y todo lo relacionado con el Premio Ariel 2023. A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la funcionaria dijo que la Academia de Cine había recibido apoyos del Estado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero que estos recursos han ido disminuyéndose.

Explicó que la Academia debe convocar a varios certámenes del cine, pero que este año decidió no hacerlo porque no tiene una certeza financiera. Aseguró que la falta de dinero lleva al punto de que no se puedan pagar los salarios de los trabajadores durante noviembre y diciembre en caso de que se realice la entrega de los premios.

La estatuilla es el galardón dado a los personajes más representativos de la industria.

Aseguró que antes de convocar al Ariel de nueva cuenta, la organización busca establecer un diálogo con la sociedad y con el sector para hacer ver al gobierno que se debe contar con los recursos necesarios.

Explicó que para poder seleccionar los trabajos relacionados con este concurso es necesario pagar una plataforma de selección, a un contador, un notario y demás gastos que no se pueden solventar.

