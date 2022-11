Margarita viajó a EU para cumplir sueño americano, pero terminó diagnosticada con muerte cerebral tras un accidente

La chiapaneca Margarita González Jiménez de 26 años de edad, sufrió un accidente en Orlando Florida en Estados Unidos, tras salir de su trabajo a las 3:30 horas del pasado martes 22 de noviembre, fue trasladada en una ambulancia aérea al Hospital Medical Center, pero fue diagnosticada con muerte cerebral.

La joven originaria de Tuxtla Gutiérrez licenciada en Gestión Turística, estudió en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y obtuvo una oportunidad de trabajo en un hotel de cadena internacional para laborar como recepcionista por un año, apenas llevaba cuatro meses en Orlando.

Berenice González Jiménez hermana de la joven chiapaneca radica en Playa del Carmen y se traslada a Tuxtla Gutiérrez para que junto a su madre Carmen Jiménez soliciten de manera urgente a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y del gobierno estatal, apoyo para viajar y ver por última vez a Margarita.

Piden ayuda de las autoridades mexicanas.

“El martes nos avisaron que ella tuvo un accidente que según el hospital la atropellaron, pero al parecer ya tiene muerte cerebral y se tomó la dura decisión que ya fuera donante de órganos y estamos viendo todo para ir a Orlando y estar con ella antes que pase al proceso de la donación”.

No cuentan con pasaporte ni VISA y mucho menos recursos para viajar a Estados Unidos, pues Margarita está en un hospital y es candidata a donación de órganos y no deben pasar más de tres días para desconectarla de un ventilador mecánico.

Las autoridades de Orlando no responden pues es el Día de Acción de Gracias en ese país.

“Solo nos dan dos o tres días más para que se lleve a cabo la donación de órganos sino van a empezar a fallar y ya no sería viable la donación”.

La hermana de Margarita pidió apoyo a las autoridades para que puedan viajar a Orlando Florida lo antes posible.

Para mayor información podrán comunicarse al teléfono 984 269 59 85.

