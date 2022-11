Fredy Avendaño: vecinos denuncian maltrato infantil y Fiscalía investiga el caso como homicidio por golpes

El caso de Fredy Avendaño, el niño de 8 años que fue asesinado y localizado sin vida en calles de la colonia Del Carmén, en la alcaldía Gustavo A. Madero, sigue arrojando más información al respecto. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga la muerte del menor como homicidio calificado por golpes y los vecinos de la zona han denunciado que presuntamente sufría maltrato por parte de sus familiares.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la colonia Del Carmen, recopilados por la periodista Itzel Alanis, el cuerpo del menor fue encontrado alrededor de las 20:00 horas a lado de la Bomba N° 8 perteneciente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ubicada en el callejón Del Carmén.

Un tía de Fredy, identificada como Flor, de acuerdo con sus versiones, encontró a su sobrino tirado, gravemente herido, con fuertes golpes en la cabeza, moretones y quemaduras en el cuerpo, por lo que lo trasladó Hospital Materno de Cuautepec, donde perdió la vida, pues ya no presentaba signos vitales derivado de las heridas.

Vecinos denuncian maltrato infantil

La zona es considerada como un foco rojo de la Ciudad de México y los vecinos de la colonia Del Carmen han declarado para Nmas que los tíos de Fredy habían llegado a rentar hace dos meses, pero que eran testigos de cómo el menor era víctima de maltratos y violencia intrafamiliar.

"Trataba a los menores con golpes, no les daba de comer, ella se iba a trabajar con su marido y no les daba de comer y lo demás ya lo saben", declaró una mujer.

Lo que se sabe hasta el momento de la familia de Fredy Avendaño, es que los padres habían permitido que el menor pasara unos días con sus tíos en el callejón Del Carmen. Los tíos trabajan en las jardineras de la colonia Peralvillo, de la demarcación Cuauhtémoc.

El menor fue encontrado sin vida a lado de la Bomba del Sistema de Aguas de la CDMX

No hay certeza de que haya salido de su casa

Karen, una mujer que también renta en la vivienda donde presuntamente salió Fredy, comentó ante los medios de comunicación que, del 18 al 20 de noviembre escuchó unos golpes en la pared, sin embargo, no tomó interés. "Si hubiera sabido que se trataba del niño, hubiera hecho algo".

La madre de Karen, ha sido citada con la autoridad para dar su testimonio de los hechos, ya que ella también presenció los hechos que antecedieron al asesinato de Fredy Avendaño. Por otro lado, la vivienda en la que rentaban los tíos de Fredy contaba con una cámara de seguridad, una herramienta fundamental en este caso.

Fredy fue reportado como fallecido en el Hospital Materno de Cuautepec

De acuerdo con Karen, en las imágenes a las que tuvieron acceso, no se aprecia al niño salir de la vivienda y la tía entra al baño. "No se me hace justo lo que está pasando, porque la señora está mintiendo, queremos justicia, porque es un niño que queríamos mucho".

Cabe señalar que Fredy vivía con su tía Flor, su esposo, dos niños menores que eran gemelos y un joven de 17 años de edad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han acordonado la zona y han pedido a las habitantes del domicilio no abandonar el lugar.

