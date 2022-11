Un hombre se enfrentó a golpes con el ladrón de su auto y evitó ser víctima de la delincuencia

Vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza vivieron momentos de tensión cuando un hombre descubrió que le robaban su auto y 1 para evitar quedarse sin automóvil o sin algunos de sus componentes importantes

En el video se puede ver que un hombre se acerca con mucha tranquilidad hasta un automóvil roo que está en la calle, y lo abre sin esfuerzo, probablemente lo habrían dejado abierto por unos pocos minutos. El objetivo principal supuestamente fue abrir el cofre para sacar la computadora del mismo.

El hombre no esperaba ver su robo frustrado. No es muy común que alguien se entrometa cuando hay un robo, pues incluso se podría llegar a jugar la vida al no saber si la persona responsable tiene un arma punzocortante o incluso de fuego que pueda accionar en contra.

Nada importó para quien parece ser el dueño del bólido. A toda velocidad llega hasta la zona y comienza una serie de reclamos en contra del victimario. Al no ser una cámara que grabe audio, es aún desconocida la forma en que decidió enfrentarse al hombre.

Las acciones culminan cuando el de gorra intenta escapar de la zona de los hechos antes de que pueda ser ubicado por los policías o detenido por la misma población; en el camino se encuentra de frente con el dueño y comenzaron los intercambios de golpes, hasta que uno finalmente cae y el otro sigue corriendo.

