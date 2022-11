Rafael Ojeda: "El enemigo a derrotar ahora es la corrupción, la injusticia, la desigualdad y la ilegalidad"

Manzanillo.- Durante la ceremonia del Día de la Marina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, refrendó este miércoles la lealtad al Estado de los marinos y dijo que hoy el enemigo a vencer son los problemas sociales del país la corrupción y la injusticia.

“Las y los mexicanos necesitamos de unión y de voluntad sin precedentes, el enemigo a derrotar ahora es la corrupción, la injusticia, la desigualdad y la ilegalidad, por ello nos llena de orgullo contribuir con nuestra nación en acciones que nos beneficien a todos, estas son nuestras mejores batallas, seguiremos como desde hace dos siglos: sirviendo a México como la Armada humana y cercana a nuestro pueblo, como siempre ha sido, acudiendo siempre donde y cuándo más nos necesiten”, dijo.

Prometió mantener la seguridad. FOTO: Cuartoscuro.

Garantizó que la Marina es "una armada presente en el mar, en el aire y en la tierra” para beneficio de los mexicanos, y resaltó las tareas que en este gobierno se han sumado a la institución en el actual gobierno de la Cuarta Transformación, como estar encargada de las aduanas.

“Nos empeñamos en salvaguardar la soberanía nacional y coadyuvar en la seguridad interior. Custodiamos aduanas marítimas, puertos, costas y mares nacionales, protegemos nuestros recursos marítimos, apoyamos a la población civil en casos y zonas de desastre, así como de ayuda humanitaria a través del plan Marina, realizamos operaciones de búsqueda y rescate, dragamos los puertos mexicanos, realizamos cruceros hidrográficos y oceanográficos, apoyamos a mantener las playas de la Península de Quintana Roo libres de sargazo, apoyamos a la reactivación del corredor Transístmico de Coatzacoalcos”, dijo.

AMLO celebra las mil reuniones de seguridad

Manzanillo.- Al bordo del buque Usumacinta atracado en el Puerto de Manzanillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles el Día de la Armada de México y presumió que junto a los marinos y militares hoy cumplen mil reuniones diarias de seguridad desde el inicio de su gobierno, diciembre del 2018, a la fecha.

“Se había dejado enraizar mucho al problema de la violencia por corrupción, por impunidad, y ahora que trabajamos juntos Defensa, Marina, Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación, hoy cumplimos con mil reuniones de gabinete de seguridad, mil reuniones de 6 a 7 de la mañana, todos juntos para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”, dijo.

En la ceremonia, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este miércoles asensos por méritos especiales, condecoración Bicentenario, Mención Honorífica y citaciones a personal naval que en el desarrollo de sus funciones puso de manifiesto los valores de honores, deber, lealtad, patriotismo, espíritu de cuerpo y espíritu de servicio a la nación.

López Obrador encabezó este miércoles la ceremonia del Día de la Armada, que conmemora la fundación de la Armada de México. Recordó el movimiento de la Independencia y la amenaza de naciones extranjeras de invadir el país, por lo que resaltó que estas fechas no pueden pasar inadvertidas.

“Porque la misión principal de la Armada de México es la defensa de nuestra patria junto con la Secretaría de la Defensa, Ejército y Marina, Fuerzas Armadas, para defender a la patria con decoro y lealtad.

“Esa misión se tiene que seguir manteniendo aunque somos un país que apuesta a la paz, sin embargo, por nuestra historia no podemos hacer a un lado la misión de defender nuestra soberanía”, dijo.

Destacó que con las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, el gobierno federal logró “iniciar y consolidar la Guardia Nacional”.

“Ya se logró también con una reforma constitucional que permita que tanto la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina puedan llevar a cabo tareas de seguridad pública para proteger frente a la delincuencia a los ciudadanos, a nuestro pueblo y no sólo es su gran apoyo en esta tarea de seguridad pública, que antes de esa reforma constitucional no podían ayudar en esta materia, habiendo disciplina, profesionalismo, honestidad, experiencia, no se podía contar con 375 mil elementos de la defensa o 75 mil marinos para lo que nos hace mucha falta garantizar La Paz y la tranquilidad al interior de nuestro país”, expuso.

