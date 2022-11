AMLO asegura que “hubo mucho robo de carteras” en la marcha a favor del INE

Manzanillo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a la ciudadanía a marchar con él el próximo domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino, pero “sin acarreados”; además, se burló de la movilización en defensa del INE del pasado domingo 13 de noviembre porque, dijo, tiene el reporte de que hubo “mucho robo de carteras”.

Durante la mañanera que ofreció en Manzanillo, Colima, refutó críticas de sus opositores que apuntan que autoridades federales, estatales y municipales están obligando a la gente a que marche el próximo domingo, dijo que su gobierno tiene al menos el 70 por ciento del respaldo ciudadano, que son entre 60 y 56 millones de votantes, por lo que no tienen necesidad de forzar a personas.

“La gente está esperanzada, contenta, entonces cómo no vamos a celebrarlo. Dicen no es que no es marcha, va a ser un desfile, pues llámenle como le llamen, el caso es que vamos a a estar todos. ‘Ah, es que van a haber acarreados’, pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad, pero la gente va contenta y no va a ir más porque en, efecto, no hay cómo trasladarse, no habrán camiones para tanta gente que quiere ir, que quieren asistir porque tenemos el respaldo.

“Ofrezco disculpa por decirlo porque el poder es humildad, pero como están dale y dale y muele y muele y muele, les tengo que estar recordando que tenemos el 70 por ciento de apoyo en la población”, dijo en la Base Décima Región Naval de Manzanillo.

AMLO arremete contra la marcha en favor del INE

López Obrador también recordó la marcha en defensa del INE, en medio de la discusión de la iniciativa presidencial de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. El mandatario criticó que los personajes destacados que salieron a las calles no tienen autoridad moral ni política porque son corruptos.

Entre 10 y 12 mil personas marcharon a favor del INE. Foto: Archivo

“Hagan la lista de los principales asistentes a la marcha o desfile, o como le llamen, me refiero a la que hicieron los opositores, ¿dónde viven y qué eran antes? Pues la mayoría vive en zonas residenciales colmados de atenciones, corruptísimos. Si el reporte que me dieron, entre otras cosas, ese día es que hubo muchísimo robo de carteras. No se enojen, eh”, señaló entre risas.

Contrariamente, dijo que el próximo domingo la gente va a defender sus derechos que han ganado con el gobierno de la Cuarta Transformación y “su movimiento que han construido entre todos, desde abajo”.

A pregunta expresa sobre “si hay 4T para rato”, el presidente López Obrador aceptó y dijo sí, por lo que destacó la importancia de la próxima marcha.

RMG