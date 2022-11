Claudia Sheinbaum lamenta fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés, que se dio a conocer la noche de ayer, 21 de noviembre de 2022 en Madrid, España. Sus palabras fueron acompañadas con el fragmento de su famosa canción “El Breve Espacio En Que No Estás”.

“Duele la muerte de Pablo Milanés. Nos queda su bella música y letras y él hasta siempre… Todavía yo no sé si volverá, Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da…”, escribió la Dra. Sheinbaum en su mensaje.

Es importante mencionar que el cantautor cubano tenía agendada una presentación en la Ciudad de México el próximo 30 de noviembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aunque lamentablemente se anunció ayer su pérdida en la cuenta oficial de Facebook de Milanés. De igual manera, el cantante se iba a presentar en otros países como España y República Dominicana.

De qué murió Pablo Milanés

El interpreté de “El amor de mi vida” y “Para vivir” se encontraba hospitalizado en la ciudad de Madrid, España, esto debido a un delicado estado de salud y una enfermedad oncohematológica. La noticia se dio a conocer la noche del lunes, misma que sorprendió a sus seguidores quienes lamentaron la pérdida de Milanés a los 79 años de edad.

“Con gran dolor y tristeza, ha fallecido esta madrugada del 22 de noviembre en Madrid. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y apoyo, a toda su familia y amigos, en estos momentos tan difíciles. Que descanse en el amor y en la paz que siempre ha transmitido. Permanecerá eternamente en nuestra memoria”, publicó la oficina del artista en sus redes oficiales.

Claudia Sheinbaum no fue la única en lamentar su fallecimiento, también lo hicieron el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el magistrado Arturo Zaldívar y Manuel Marrero Cruz, integrante del Buró Político del Partido Comunista y primer ministro de Cuba, entre otros.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum defiende nuevas normas para motociclistas: “El objetivo es proteger”

Claudia Sheinbaum celebra que México hizo historia en Campeonato Mundial de Taekwondo