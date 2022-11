Edomex: liberan a hombres retenidos en Toluca, eran acusados de extorsionar

Tras ocho horas retenidos por la comunidad de San Cayetano Morelos, al norte de Toluca, Estado de México, dos personas señaladas como supuestos extorsionadores fueron liberados y escoltados por elementos de la Guardia Nacional (GN).

Fue después de las 18:44 horas cuando de la Parroquia de la localidad salieron por su propio pie, con las cabezas cubiertas, y acompañados de familiares. En ese momento una habitante gritó “siempre se salen con la suya” y salió volando una piedra.

Tras caminar varios metros se subieron a un auto particular que se alejó del sitio, momento que continuó siendo observado por elementos federales. La liberación de los dos sujetos se dio tras acordar con la comunidad que no se presentaría alguna denuncia penal por los hechos, además de regresar un predio que defendieron pertenece a la población.

Asimismo, el compromiso de ya no vivir en San Cayetano Morelos, y de no respetarlo serán linchados, en las negociaciones se escuchó “los vamos a denunciar y se va a reunir el pueblo y entonces cuando ustedes decidieron decir: se van a linchar… si me entienden el pueblo dijo, sí regresan los linchamos”.

Además “aunque tengamos mucho coraje, pero lo tenemos que hacer y la verdad es mejor que se retiren y que siga siendo un pueblo limpio no manchado”.

En las negociaciones con la comunidad estuvieron familiares de los dos hombres retenidos y se firmó un documento, además de que recibieron los papeles de una propiedad que se regresó a la comunidad.

¿Qué pasó?

El conflicto social en San Cayetano al norte de la capital mexiquense, inició a las 9:00 horas y a las 10:30 horas se registraron detonaciones supuestamente realizados por los hombres que posteriormente fueron retenidos.

La comunidad se quejó de estar hartos, porque las autoridades no les han hecho caso, pues en varias ocasiones los presuntos retenidos según han extorsionado a la gente de la comunidad y aunque han denunciado, no los detienen.

Señalaron que el problema deriva de que se apropiaron supuestamente de un predio de una escuela y después comenzaron a extorsionar y amedrentar a la gente, al decir que son parte de un grupo de la delincuencia organizada.

