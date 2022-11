¿Será el fin de la paleta payaso? Mondelez concreta compra de Ricolino a Grupo Bimbo

El fabricante de alimentos y golosinas Mondelez International, reconocido por ser dueño de marcas como Oreo o Tang, anunció este martes que concretó el proceso de compra de Ricolino a Grupo Bimbo, por 27,000 millones de pesos. Con esta acción la icónica Paleta Payaso y otros productos como: Kranky, Bubulubu, Sonrics, Bocadin, Chocoretas, Gomilocas, Dulcigomas, Duvalin, Moritas, Panditas, Huevitos de chocolate y Raspafresch quedan en manos de la multinacional mexico-estadounidense.

A través de un comunicado, la empresa de alimentos recordó que el anuncio de la venta se dio el 25 de abril de 2020 y finalmente se completó este miércoles 1 de noviembre con el "traspaso de la fuerza laboral entre empresas". "La relación laboral de Mondelez International con la fuerza laboral sindicalizada de Ricolino y afiliada al Sindicato Nacional Alimenticio y de Comercio (SNAC) inicia con condiciones laborales muy positivas para los trabajadores ya que el pasado mes de octubre logró aumento directo al salario y prestaciones de 10.26% con lo que se minimiza el efecto de la inflación y es el más alto de la industria", dijo el Sindicato Nacional Alimenticio y de Comercio (SNAC).

Bimbo anunció la transacción en abril de 2020. Foto: especial

Por su parte, el director general adjunto de Grupo Bimbo, Fernando Lerdo de Tejada, agradeció al personal de Ricolino por su "compromiso y dedicación que durante años demostraron y que permitieron que marcas emblemáticas se convirtieran en las consentidas y queridas de los mexicanos". De igual manera, Daniel Servitje director general y presidente del consejo de administración de Grupo Bimbo señaló que “estamos muy orgullosos de todos los colaboradores de Ricolino quienes han demostrado todo su compromiso, profesionalismo y pasión en todos estos años de la mano de Grupo Bimbo. Les deseamos lo mejor en este nuevo capítulo junto con Mondelez”.

Santiago Canela, vicepresidente de Integración de Mondelez International y Ricolino aseveró que “esta gran familia será parte de un hogar global con raíces mexicanas, renovado y lleno de todo lo que nos hace grandes. Es un momento de crecimiento y de oportunidades para llegar a territorios que antes no habíamos explorado”. Aunque es importante aclarar que la adquisición no incluye las marcas y el negocio de Ricolino en Nicaragua y Honduras, que Bimbo acordó mantener separados y no vender a menos que se otorgue la aprobación regulatoria en esas jurisdicciones.

Productos de la familia Ricolino. Foto: especial

Fue el pasado 25 de abril del 2022, cuando se dio a conocer que la empresa Bimbo firmó un acuerdo para la venta de su negocio de Ricolino a Mondelez International, Inc. por un monto del valor de la empresa de 27,000 millones de pesos (cerca de 1,367 millones de dólares). Cabe mencionar que Ricolino reportó 10,147 millones de pesos en ventas netas en 2021, representando el 2.9% de los ingresos totales de Grupo Bimbo.

Bimbo es una empresa que tiene operaciones en 33 países. El gigante mexicano es uno de los líderes mundiales con presencia en gran parte de Latinoamérica, Europa, China, Ucrania, Kazajistán, Rusia o Turquía, entre otros. En 1945 comenzaron con 34 empleados, y actualmente cuentan con más de 100 mil personas dentro de su fuerza laboral.



