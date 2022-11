Corona Capital 2022: estas son las 10 rutas de RTP para regresar seguro a casa

Del 18 al 20 de noviembre en la curva 4 del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, se realizará una edición más del Festival Corona Capital y como cada año los organizadores en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, estarán a la disposición de los asistentes un servicio de RTP especial.

El operativo de movilidad “Regreso seguro a casa”, tiene el propósito de que cada uno de los asistentes pueda regresar a su hogar de manera segura y barata.

Este servicio también se encuentra activo en las ediciones del Vive Latino y otros festivales. Cabe señalar que el servicio de los camiones de RTP estará disponible para el final del evento y el Corona Capital ya dio a conocer cuáles las 10 rutas disponibles para el próximo fin de semana.

Estas son las rutas del operativo

Corona Capital informó que para esta edición se habilitarán las próximas diez rutas:

Circuito Bicentenario.

Metro Indios Verdes- Reclusorio Norte.

Metro Cuatro Caminos- Metro Rosario.

San Juan de Aragón- Martín Carrera.

Metro Tacubaya- Cuajimalpa- Santa Fe.

Metro Mixcoac- San Ángel- MB Perisur.

Metro Apatlaco- Metro Constitución 1917.

Metro Pantitlán- Metro Santa Martha.

Calzada de Tlalpan- Taxqueña- Xochimilco

Narvarte- Condesa- Polanco.

El servicio RTP especial para el festival tendrá un costo de 7 pesos por persona, esto sin importar cuál sea el destino. La salida de las rutas será en el estacionamiento de la puerta 2 del Palacio de los Deportes y será desde las 00:00 hasta las 02:00 de la mañana.

También disponibles los servicio shuttles de Ticket2ride

Corona Capital por medio del Ticket2ride tendrá disponible diferentes rutas de ida y vuelta, los conocidos como shuttles. Estos tendrán un precio de 235 pesos para viernes y sábado, 232 pesos el domingo o un abono por los tres días por 660 pesos. Este transporte tendrá salidas y regresos en la siguientes ubicaciones:

Parque España (Condesa).

Plaza Lindavista.

Plaza Universidad.

Mundo E.

Interlomas, Galerías Coapa;

Palacio de Hierro de Santa Fe.

Perisur.

Hipódromo de las Américas.

Toma en cuenta que este año el festival tendrá una duración de tres días y los asistentes podrán disfrutar de actos como My Chemical Romance, Yeah Yeah Yeahs, Mitski, Black Midi, Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Charli XCX, Run The Jewels, Bright Eyes, Miley Cyrus, Lil Nas X, The 1975, Madeon, Girl In Red, Father John Misty, Men I Trust, entre otros.

