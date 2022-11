Hoy no circula 17 de noviembre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Nos acercamos a la antesala del tercer fin semana del mes, sin embargo el programa Hoy No Circula se aplicará sin variantes para este jueves 17 de noviembre, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 17 de noviembre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 17 de noviembre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Qué es la Movilidad Integrada? Claudia Sheinbaum lo explica en este video

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, compartió un video sobre lo que significa el programa de transporte público implementado durante su administración en la capital mexicana conocido como "Movilidad Integrada", el cual supone una mejora en el desplazamiento de la ciudadanía.

Como parte de las tendencias de TikTok a las que se ha unido la Dra. Sheinbaum, en esta ocasión compartió con sus seguidores la respuesta a una duda que surge regularmente en redes sociales: ¿qué es la movilidad integrada en la Ciudad de México? En el video publicado por la jefa de Gobierno se observan diversos transportes como Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús y Ecobici.

