Comerciantes del Centro Histórico de la CDMX piden apoyo para instalar sus romerías

Comerciantes de vía pública del Centro Histórico solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum apoyo para instalar sus romerías este fin de año, sin que esto signifique que puedan ser retirados y que sus mercancías sean retenidas.

Juan Ramón Vera, representante de al menos 100 vendedores ambulantes, exhortó a Sheimbaum Pardo a abrir una mesa de diálogo sobre este asunto, y en coordinación con la subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, a cargo de Dunia Ludlow.

“Es que al retirarnos afectan a familias completas pues al no tener área de trabajo y luego los decomisos, no comemos, no tenemos dinero para comprar mercancía”, destacó.

Añadió que se puede entablar un diálogo entre ambas partes para evitar ser criminalizados o discriminados, consecuencia de su actividad comercial.

“Somos el sustento de nuestras familias, y lo único que buscamos es trabajar; hay varios compañeros preocupados porque no tendrán que una cena que llevar a su casa en diciembre”, apuntó.

Se puede entablar un diálogo entre ambas partes para evitar ser criminalizados o discriminados Foto: Cuartoscuro

Derecho al trabajo

Señalan que, en caso de no poder abrir un diálogo con las autoridades capitalinas, acudirán a la Fiscalía de Servidores Públicos para dejar un precedente de que se está violando su derecho al trabajo y a sus derechos humanos.

“No queremos ser víctimas de extorsiones, o cosas afines, lo que buscamos es una mesa de diálogo para atender esta situación y que se nos permita trabajar”, expreso Ramón Vera.

Finalmente denunciaron que Alejandro Gazal, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes Unidos del Centro Histórico, en ocasiones los amedrenta, y les dice que les impedirá comercializar sus productos en las calles.

