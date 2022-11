Tepito devela letras monumentales de Pueblo Mágico

Famoso por su tradición, por los personajes que de él han saltado a la fama en distintos ámbitos, principalmente el boxeo, temido por unos, querido por otros, así es el Barrio Bravo de Tepito, ubicado en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc, uno de los lugares más conocidos de la Ciudad de México, que este sábado 12 de noviembre estrenó unas monumentales letras de Pueblo Mágico, en la que pueden verse partes de su historia.

Las letras que fueron develadas por la alcaldesa, Sandra Cuevas, están ubicadas en la esquina que forman la calle Matamoros con la avenida Paseo de la Reforma, al evento asistieron vecinas y vecinos de la colonia Morelos.

La alcaldía Cuauhtémoc informó que las letras que conforman la palabra Tepito, fueron creadas por el artista plástico David de León. En ellas pueden verse algunos de los personajes más emblemáticos que se formaron en el Barrio Bravo, como El Santo, Kid Azteca y Resortes; también tiene algunos inmuebles icónicos y otro de sus sellos distintivos: el comercio.

Sandra Cuevas hizo un llamado a reevaluar la zona, pues señaló que de ella han salido deportistas, artistas y políticos importantes. En la misma jornada, la alcaldesa inauguró la famosa calle Aztecas, a la cual le fue colocada nueva carpeta asfáltica, estructura en locales y más alumbrado; la funcionaria señaló que ello se logró gracias al trabajo coordinado entre gobierno y liderazgos. Además agradeció a la familia Galán por trabajar en beneficio de la comunidad.

Historia de Tepito

La historia del Barrio Bravo se remonta a la época prehispánica. Durante ese periodo, Tepito fue un lugar fronterizo entre la ciudad de México-Tenochtitlán y su hermana gemela, México-Tlatelolco. Mientras que en la guerra de colonización fue uno de los últimos puntos de resistencia tanto de mexicas como de tlatelolcas.

Según historiadores, el nombre es un derivado de teocal-tepiton que significa “pequeño templo”. En este sitio durante la época colonial hubo también un templo católico llamado San Francisco Teocaltepiton. El nombre se fue acortando hasta dar lugar a la forma Tepito. Aunque también hay quien asegura que el nombre se debe a algo más popular.

En 1874 el Ayuntamiento de México autorizó que se abrieran pozos artesianos con la intención de no impedir el progreso de la ciudad, debido al problema de agua. Esa fue la piedra angular que dio inicio al comercio informal, asentado en 1880, el cual continúa hasta nuestros días.

El comercio informal es parte fundamental de Tepito. Foto: Cuartoscuro.

Personajes famosos

El lugar lleno de vecindades y comerciantes, ha dado origen a personajes icónicos de la cultura mexicana, así como tradiciones no tan antiguas, como el culto a la Santa Muerte.

El boxeo es uno de sus fuertes, de ahí surgieron Raúl "Ratón" Macías, Rubén "Púas" Olivares y Kid Azteca. También dio figuras importantes de otro deporte popular: la lucha libre. Tepito vio nacer a El Santo, Huracán Ramírez y El Místico. El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco también surgió de ahí.

En el ámbito artístico fue la cuna de Paquita la del Barrio, Juventino Rosas, Mario Moreno “Cantinflas”, Marco Antonio Campos "Viruta", y el pintor Julián Ceballos Casco.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Cayó "La patrona" de La Unión, investigada por el asesinato de los niños Mazahua en la CDMX

En las entrañas del culto a la Santa Muerte en la CDMX: "Nadie se va de la vida sin pagar"