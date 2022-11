“Comerciantes se están recuperando”: Dirección de Mercados

Israel Díaz, director de Mercados, aseguró que los comerciantes de los mercados en el estado ya están logrando recuperarse, poniendo como ejemplo el sondeo que se realizó en “Los Muertitos”, el cual resultó positivo en materia económica, esperando que en estos últimos tres meses que quedan se puedan beneficiar aún más.

Por otra parte, señaló que en promedio, la Dirección de Mercados del Municipio recibe 15 solicitudes semanales para permitir la instalación de comercios ambulantes o semifijos.

“Sí hay varias solicitudes, incluso hay algunas que se aprueban y que no se aprueban porque las solicitan en lugares que no son viables o que el código municipal no lo permite, pero sí hemos tenido muchas solicitudes de poner negocios en la vía pública, como ambulante o semifijo”