López Obrador: los que marcharon por el INE no tiene vocación democrática

En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que aunque respeta a los que marcharon en defensa del INE, no está de acuerdo con ellos porque no tienen vocación democrática y son “simuladores”.

Dijo que desde su “punto de vista respetuoso”, la mayoría de los que participaron en la marcha son corruptos, clasistas y racistas. Aseguró que ayer “se excedió” cuando dijo que la movilización hubiera ocupado la mitad del Zócalo.

El presidente dijo que son finísimas personas los políticos de oposición que participaron en la protesta como Roberto Madrazo, en lo Esther Gordillo, Vicente Fox, Miguel Angel Osorio Chong y José Woldenberg, entre otros

Cuestionó que los que asistieron a la marcha, la mayoría, no conoce la iniciativa de ley, “dije 60 mil y me fui pero hasta arriba, ya hasta parezco simpatizante de fifi”.

AMLO: "No estoy de acuerdo con ellos"

-Entonces, presidente, ¿usted no le da algo de legitimidad a la expresión de decenas de miles de personas que salieron a las calles de la ciudad de México? Se le cuestionó.

La Marcha en favor del INE reunió a 12 mil personas. Foto: Archivo

-No, no, no, Tienen todo su derecho a manifestarse, de expresarse, pero no estoy de acuerdo con ellos, y no solo no estoy de acuerdo con ellos, creo que no tienen vocación democrática, son muchos de ellos para no generalizar simuladores, acotó.

Recalcó que “no tengo duda que muchos de ellos, también para no generalizar, corruptos, muchos de ellos, para no generalizar, clasistas, y muchos de ellos para no generalizar, racistas, Ese es mi punto de vista respetuoso, y esto es normal en todos lados”.

Ironizó que algunos de los participantes decían “soy totalmente INE, con todo respeto, totalmente palacio, en los lentes de super lujo”.

