AMLO tras la Marcha en defensa deI INE: “Les falta más para llenar el Zócalo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la Marcha en defensa del INE llevada a cabo el domingo donde se reunieron alrededor de entre 10 y 12 mil personas, según cifras que compartió el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El mandatario federal celebró la convocatoria del bloque opositor, pero aseguró que no fue tanta gente.

En Palacio Nacional, López Obrador aseguró que las personas que se manifestaron el día de ayer “lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, que están a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que representan, a favor de la corrupción, lo hicieron a favor de el racismo a favor del clasismo, de la discriminación”, indicó.

Agregó que al bloque conservador le faltó aún más gente para que puedan llenar la plancha del Zócalo, afirmó que fue por eso que los contingentes a favor del INE no acudieron hasta la Plaza de la Constitución.

“Les faltaba más, para tener una idea yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo. No hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo, deben ser como unos 50 o 60 mil; el Zócalo se llena con 125 mil personas. Ojala y le sigan, que se propongan llenar el Zócalo”, dijo AMLO,

En la conferencia de prensa matutina, los llamó a que realicen otras manifestaciones pero que ahora lleguen al Zócalo porque con la movilización de ayer no llenaban ni la mitad de la plancha. Cuestionó que en la marcha participaran políticos como Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Vicente Fox y José Woldenberg -único orador en la marcha-.

En el salón Tesorería Palacio Nacional, afirmó que ahora es más visible la discriminación, el racismo y el clasismo.

Entre 10 y 12 mil personas fueron a la marcha. Foto: Especial

“La supuesta agresión al INE no tiene fundamentos lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en el país, protegerla porque todavía hay riesgos de fraudes electorales, lo del que el INE fue una excusa, una bandera, en el fondo lo que se han manifestado antes lo hicieron en contra de la transformación, a favor de los privilegios que ellos tenía. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, favor del clasismo, de la discriminación”, aseguró.

“Ni modo que (Roberto) Madrazo, Elba Esther y (Vicente) Fox sean demócratas,, el mismo (José) Woldenberg que validó fraudes electorales cuando estuvo en el IFE. Le voy a la maestra Elba Esther porque no se da baños de pureza que Woldenberg porque lo que más molesta es la hipocresía”, advirtió.

"Ell striptease político"

El titular del Ejecutivo Federal acusó que la marcha de este domingo fue importante “porque fue un striptease político del conservadurismo en México esto es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado para tener una sociedad mejor más justa”.

La señora que ofendió a AMLO. Foto: Especial

De la asistencia a la marcha, López Obrador cuestionó que por algo no llegaron al Zócalo ya que fueron unos 60 mil y se llega con 120 mil, “que se organicen y venga el otro, y al Zócalo, qué bueno que esté conformando el bloque conservador, es mejor que la clandestinidad… Concierto fascistoide de que nadie se entera es mejor fuera máscaras, vamos a manifestarnos y que cada quien se defina”.

Al referirse a la señora que lo insulta en un video, López Obrador expresó que “ayuda a entender que eso es el pensamiento de muchos, pero antes se tenía tapado, no podemos ser así, la mayoría de la gente tiene un pensamiento avanzado, fraterno, humano y si creo que eso se ha ido logrando poco a poco, es bueno el debate porque si se ventila mucho van a pensarlo desde luego los jóvenes”.

Expresó que “quiere” a la señora que lo insultó. Agradeció que la mayoría de la gente está a favor de la transformación, La igualdad, que no odia, que no son clasistas y que no discriminan. Después, explicó que la reforma electoral que impulsa su movimiento es para evitar los fraudes. El presidente pidió que se proyectara la lista de los políticos y asistentes a la marcha con sus fotografías.

