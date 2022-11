López Obrador pasará Día de Muertos en su quinta de Palenque, Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador pasará la festividad de Día de Muertos en su quinta de Palenque, Chiapas, y también irá a su tierra natal, Tabasco.

Lo anterior fue anunciado por el mandatario federal al iniciar su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Adelantó que partirá a Tabasco desde este martes 1 de noviembre por lo que mañana miércoles no tendrá actividades públicas ni ofrecerá conferencia mañanera.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos, el día 1. De acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas; mañana de los adultos, de los mayores.

El Día de Muertos comienza este martes 1 de noviembre. Foto: Archivo

“Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2. Voy a ir a Tabasco y a Palenque, sí, salgo hoy, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”, dijo.

El mandatario federal también envió un saludo a todo el pueblo mexicano con motivo de la festividad de Día de Muertos. “Un abrazo a todos los mexicanos porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México”, expresó.

RMG