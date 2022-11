Adán Augusto reafirmó que hay una denuncia en La Haya contra Felipe Calderón: "No tardará la justicia"

Felipe Calderón, ex presidente de México negó que exista una investigación en su contra por delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de La Haya. El ex mandatario refutó las declaraciones ofrecidas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien sentenció que existe un proceso en contra de quien fuera miembro del Partido Acción Nacional por el operativo Rápido y Furioso.

Durante su visita al Congreso de Coahuila el funcionario recalcó que, pese a la negativa del exmandatario a que existan procesos judiciales en su contra, sí existe una investigación sobre su participación en el operativo Rápidos y Furiosos en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos; "están allegándose todas las pruebas”, dijo durante la presentación de la reforma constitucional en materia seguridad pública, ante diputadas y diputados del Congreso del estado, Adán Augusto López dijo que si la justicia alcanzó al número 2 del gobierno de Felipe Calderón, también la justicia puede ir más arriba.

El secretario de Gobernación señaló que existe una denuncia en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y se encuentra en periodo de integración. Foto: especial

“(...) por eso se lo digo que va a haber justicia en este país. Y que sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional, en La Haya y está en periodo de formación de pruebas, y hay otra demanda también en otras, otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido Genaro García Luna en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar, hasta más arriba”, afirmó.

De igual forma, defendió la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de saludar a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. “Aquí no hay complicidad con nadie, qué triste que alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana reniega de que el presidente de la República le haya tendido la mano a la señora. Yo si se lo digo, ya, este discurso de odio debe de terminar, pero también debe de terminar el discurso de la hipocresía, quiero a las Fuerzas Armadas”, afirmó.

El ex mandatario negó las acusaciones del secretario de Gobernación. Foto: especial.

No obstante, luego de los señalamientos, el ex presidente Calderón negó las acusaciones en sus redes sociales: "No secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en “La Haya”, mencionó en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, Calderón pidió al secretario que se informara antes de hablar, ya que caía en acusaciones falsas. "Infórmese antes de hablar! Para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte penal internacional". Por último, el ex presidente remató su mensaje con la popular frase "Ya siéntese señor", esto a manera de burla contra Adán Augusto López.

Con información de Paris Alejandro Salazar

