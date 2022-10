La SSPC protege a niños y adolescentes de ciberataques a través de videojuegos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrancó una campaña para evitar que niños y adolescentes se enganchen con delincuentes por medio de videojuegos o redes sociales.

De acuerdo con un documento enviado al Senado, la dependencia federal incluso se ha puesto en contacto con las compañías dueñas de las consolas Xbox y PlayStation, para apoyar con una campaña de difusión masiva, advirtiendo a los menores de edad que pueden ser víctimas de un ciberdelito y que no proporcionen sus datos personales.

La campaña fue lanzada en todas las plataformas del gobierno, pero también se pretende llegar a más población a partir de que las compañías de videojuegos sean partícipes.

La SSPC busca advertir a usuarios de tecnologías de riesgos, como el ciberacoso, problemas de privacidad, acciones relacionadas con las webcams, información personal que se deja en consolas, computadoras, o dispositivos móviles y portátiles, así como posibles cargos ocultos.

También se puso en marcha un decálogo de los videojuegos que se advierte no chatear con desconocidos, establecer un horario de juego, no usar la cuenta personal de correo electrónico, no proporcionar datos bancarios, personales o telefónicos, así como rechazar el uso de cámaras o ubicación de los usuarios, mantener configuración para niños y reportar anomalías al 088.

Esta estrategia busca exponer que la concientización y la cultura frente a amenazas cibernéticas debe focalizarse a los diversos grupos que utilizan la tecnología y a su nivel de madurez.

"La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, tiene el compromiso de continuar implementado estas actividades en un número cada vez mayor de entidades federativas en el país, a fin de fomentar estrategias útiles para la prevención de conductas violentas y delictivas entre niños y adolescentes", precisa el documento.

RESPUESTA VIRTUAL

En tanto, la Comisión Bicamaral de Ciencia y Tecnología (Senado y Diputados) arrancó los trabajos para una reforma a leyes en materia de ciberseguridad, y combatir ataque cibernéticos, como del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como otras dependencias federales.

En el inicio de los trabajos, se adelantó que la reforma a diversas leyes debe contener una legislación especial en materia de ciberseguridad.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, la ley debe tipificar delitos en contra de la confidencialidad, integridad, disponibilidad de datos y sistemas informáticos, así como acceso ilícito a los sistemas informáticos y reproducción ilícita de la información.

"Los recientes ataques a la Sedena son una muestra de la urgente necesidad de que el país cuente con una legislación especial en materia de ciberseguridad. Renovar marco jurídico en la materia para tipificar en la legislación conductas delictivas en ciberespacio y herramientas de inteligencia e investigaciones que sean útiles para las autoridades, además de que debe ser una legislación nacional", afirmó Monreal.

Al respecto, la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandra Lagunes, sostuvo que nuestro país se está quedando atrás en tema de ciberseguridad, ya que descendió 19 escalones en el Índice de Ciberseguridad Nacional, con una calificación de 37.66 puntos de 100, cuando la media global es de 80 puntos.

"Es urgente contar con una estrategia integral que atienda el fenómeno de la ciberseguridad en México, por lo que se deben hacer cambios en las leyes y en la política pública para establecer objetivos y prioridades que integre al sector público, privado, académico y social con la finalidad de establecer un protocolo de prevención, acción y respuesta ante cualquier amenaza doméstica o internacional", sostuvo.

El senador por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín detalló que antes de que se presente cualquier iniciativa, ésta debe tener las propuestas de expertos, empresarios, sociedad civil y todas las fuerzas políticas que quieran participar.

MAAZ