Centro de Conciliación Laboral de la CDMX recibe mil 174 casos sólo en dos días

En tan sólo dos días de haber iniciado actividades, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, que forma parte de una nueva etapa de justicia laboral, atendió mil 174 casos.

Hoy, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó cuál es el objetivo del nuevo modelo de justicia laboral en la entidad y el país.

“Este nuevo modelo plantea como prioridad la conciliación, por eso son los Centros de Conciliación, la idea es que llegue el menor número de casos a los tribunales, el Tribunal cuando no fue posible la conciliación”, explicó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, recordó que desde el 3 de octubre inició la tercera y última etapa de implementación de la Reforma Laboral, donde se incorporan 11 entidades federativas, donde la Ciudad de México forma parte fundamental, porque junto con Nuevo León y Jalisco.

Con ello, cerraron las puertas de Conciliación y Arbitraje, tanto las locales como la federal, de todo el territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México

“El nuevo modelo laboral implica acercar la justicia a las partes, en el entendido de que el viejo modelo de justicia era muy opaco, sumamente tardado, con un promedio de seis años para resolver un conflicto, aunque tenemos asuntos de 15, 20 años sin resolverse.

“Y, el nuevo modelo apuesta por la conciliación, la clave del modelo es la conciliación, que empleadores y trabajadores acudiendo a los Centros de Conciliación, puedan resolver a través del diálogo, de escucharse y que puedan llegar a un acuerdo”, destacó.

Señaló que aquellos asuntos que no puedan resolverse a través de este espacio de conciliación obtendrán una Constancia de No Conciliación y solo así pueden demandar ante los tribunales.

El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra, recordó que el 1 de mayo del año 2019 dieron cumplimiento a esta Reforma Constitucional en donde la justicia laboral corresponde ahora a su jurisdicción, en este caso, resuelto por los jueces.

Detalló que se han creado 10 juzgados laborales, a los cuales se suman a los 369 jueces que hay en el Poder Judicial de la Ciudad de México, de igual forma se van a sumar 110 trabajadores administrativos y especializados en la materia laboral a los 11 mil 854 trabajadores.

En total van a tener 11 mil 964 trabajadores, que integran el Poder Judicial de la Ciudad de México. “De igual forma, tenemos un cálculo de los cuales vamos a recibir, por semana, 15 mil usuarios en materia laboral, los cuales se van a sumar, por semana, en un total de 130 mil usuarios que se reciben por todos y cada uno de los órganos que nosotros tenemos”, informó.

El Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, explicó que la conciliación consiste en un acuerdo entre las partes que tiene el fin de solucionar los conflictos laborales entre el trabajador y el patrón, sin necesidad de llegar a juicio.

De acuerdo con la nueva Reforma Laboral, se establece la obligación de trabajadores y patrones de asistir a una audiencia de conciliación antes de iniciar un juicio ante los Tribunales Laborales.

Con este modelo, se evita el desgaste en tiempo y dinero que puede generar un juicio laboral; es un procedimiento gratuito, imparcial y confidencial, así como ágil y rápido, pues la Ley fija un límite de 45 días naturales para concluir la etapa de conciliación.

El Centro de Conciliación tiene la obligación de proporcionar asesoría y orientación legal gratuita a las personas que lo soliciten sobre el conflicto laboral en que se encuentren, ayudando incluso a elaborar su petición.

Para iniciar el proceso de conciliación, el interesado puede realizar su solicitud acudiendo personalmente a las oficinas donde se le ayudará a realizar su registro o en la página https://ccl.cdmx.gob.mx/.

Si se hizo la solicitud en línea, es indispensable que acuda a las oficinas a ratificarla, donde se dará un buzón electrónico. En tanto no se ratifique la solicitud, no se dará por iniciado el trámite y el tiempo que tienes para ejercer tus derechos laborales seguirá corriendo.

Se notificará a través del buzón electrónico y/o del correo electrónico registrado en un plazo máximo de 3 días hábiles, la fecha y hora de tu cita, así como el lugar y número de solicitud. Para acudir a tu cita de conciliación deberá presentar original y copia de la identificación oficial.

La fecha de la audiencia de conciliación se dará al momento de recibir la solicitud y deberá efectuarse en un tiempo máximo de 15 días siguientes a su presentación.

En la audiencia, las partes deben acudir personalmente a la audiencia; cuando se trate de empresas, debe acudir el representante legal; trabajador solicitante podrá asistir acompañado de un abogado o un Procurador de la Defensa del Trabajo, pero no se reconocerá a éste como su apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; en caso de que el trabajador o el patrón no comparezcan a la audiencia por causa justificada, se señalará nueva cita en los 5 días siguientes; en el desarrollo de la audiencia, el solicitante y la parte citada deberán presentarse debidamente identificadas con documento oficial vigente.

Las partes podrán solicitar cuantas audiencias sean necesarias para solucionar el conflicto laboral, siempre y cuando sea bajo los lineamientos que señala la Ley.

Si las partes que se presentaron a la audiencia no llegan a un acuerdo, el Centro emitirá una constancia de No Conciliación, que permite que la persona solicitante inicie un juicio ante el Tribunal Laboral competente.

Rodríguez agregó que en este año, hasta el 2 de octubre, la Junta local había recibido 145 mil asuntos, que deben resolverse.

El lunes 3 de octubre, en punto de las 8:00 horas, comenzó actividades el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, con el que inicia una nueva etapa de justicia para las y los trabajadores de la capital del país, como parte de la implementación de la Tercera Etapa de la Reforma Laboral.

Durante la primera jornada de funcionamiento, se atendieron a 473 personas bajo el nuevo modelo laboral que garantiza el acceso a la justicia imparcial, con procesos cortos y sin la necesidad de contar con un abogado.

El nuevo Centro de Conciliación de la Ciudad de México cuenta con 30 conciliadores y notificadores, que fueron previamente capacitados para recibir las nuevas demandas y priorizar la conciliación para resolver los conflictos en menos de 45 días.

El Centro de Conciliación de la Ciudad de México se ubica en calle Dr. Andrade número 45, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; y sus horarios de atención son de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

