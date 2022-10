AMLO asegura que la Sedena realiza labores de inteligencia: "No espiamos a opositores"

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espíe con el programa “Pegasus” a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

Aseguró que la Sedena realiza acciones de inteligencia, pero no de espionaje, “nosotros no espiamos a opositores, lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente”.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza”, acotó.

Luego del hackeo que hizo el grupo Guacamayas, dijo que aunque se hizo un escándalo sobre la sustracción de información, lo grave son sus achaques que tiene como 15.

Instruyó a que la Sedena presente un informe sobre el ataque cibernético.

Señaló que la Sedena presentará un informe sobre el ataque cibernético. Foto: Especial

Llamó a que se presenten las denuncias y las pruebas del supuesto espionaje a la Fiscalía General de la República (FGR) quien resolverá.

No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, aseveró, no es cierto, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, si tienen pruebas que las presenten.

“Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo?, la verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador del país y lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros, ni siquiera leo sus artículos, no es por desprecio, porque es predecible, ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando sería una pérdida de tiempo”, argumentó.

El presidente aclaró que no tiene una doble moral o discurso, “no soy conservador, mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos, si tienen las pruebas se presentan y se determina si el Presidente miente”.

López Obrador refirió que “habían quienes decían que lo del hackeo al Ejército era una respuesta por nuestra postura al encarcelamiento injusto a Julian Assange (fundador de WikiLeaks) y que íbamos a pedir que se castigara a los responsables, no, no, además qué comparación, dentro de las hipótesis”.

