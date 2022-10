López Obrador no teme a las filtraciones de "El rey del cash" o por hackeos

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no teme que haya más filtraciones sobre su gobierno, ya sea por hackeos o por publicaciones hechas por periodistas.

El mandatario de México dijo además que no habrá ningún tipo de persecución en contra de los responsables de haber vulnerado la seguridad informática de la Sedena, lo cual terminó en ventilación de diversos problemas médicos que ha padecido a lo largo de su gestión.

"Pues no, el que nada debe, nada teme, estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad ya se había dicho y hasta faltó, dije hay más cosas”, manifestó.

Entre líneas, el títular del Ejecutivo hizo referencia al libro El rey del cash de Elena Chávez, el cual promete dar a conocer una supuesta red de financiamiento que apoyó de forma irregular al presidente.

“Me pueden sacar lo que quiera, "el cash" cualquier cosa, nada no me meto en cuestiones personales, sentimentales, eso no me corresponde", dijo.