La fuerza de América Latina: AMLO quiere reunir en México a todos los presidentes de izquierda

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de los primeros líderes mundiales en felicitar a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil, un día después del resultado que confirmó la tendencia de América Latina a apostar por la izquierda en sus gobiernos, el mandatario mexicano llamó al presidente electo brasileño no solo para volver a darle sus enhorabuenas, sino también para invitarlo a México, recordándole que “había prometido volver a visitar el país” antes de que asumiera la presidencia del gigante sudamericano por tercera vez.

“Aquí en Brasil está siendo una guerra, pero la democracia ha vencido” dijo Lula en la llamada.

López Obrador le dijo a su “ amigo, hermano y compañero Lula”, que estaba muy contento de su triunfo, que es el del pueblo brasileño, del cual señaló es “agradecido pues nunca se olvidaron de ti” -haciendo referencia al tiempo que pasó en prisión y que al salir volvió a ser electo presidente- a lo que el político respondió que la gente pobre fue la que les respondió (a él y su equipo de campaña), por lo que considera que México y Brasil pueden cooperar en el intento de cuidar de las personas que pasan hambre y crear empleos de calidad. Así como en el desarrollo de Latinoamérica.

López Obrador durante la llamada con Lula da Silva. Foto: Caurtoscuro.

Sobre la reunión, el mandatario mexicano dijo que la oportunidad perfecta para que cumpla su promesa de volver a tierras aztecas es un día antes de que se lleve a cabo la XVII Cumbre del Pacífico, la cual se realizará el 25 de noviembre en Oaxaca y en la que se espera la presencia de los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; Perú, Pedro Castillo; y de Ecuador, Guillermo Lasso; además claro de la del mandatario local.

La llamada duró poco más de 10 minutos, en los cuales ambos políticos se mostraron muy alegres e intercambiaron carcajadas en varias ocasiones. AMLO le dijo al expresidente brasileño que ya había hablado con Alberto (Fernández, presidente de Argentina) para invitarlo también, a lo que responde que ya se lo había comentado, pues se reunió con el mandatario, quien le dijo que sus naciones no forman parte de la alianza, pero a pesar de ello consideraban asistir.

“¡La gente va a estar muy contenta de que nos visites!”, dijo AMLO a Lula.

Los políticos no solo comparten ideología, también una larga lucha por llegar a la presidencia de sus respectivos países. Foto: Cuartoscuro.

Luiz Inacio Lula da Silva no confirmó su asistencia, pues dijo que no sabe lo que sucederá en su país, pues lo primero que está haciendo es esperar a que el presidente en turno de Brasil, Jair Bolsonaro, acepte los resultados de los comicios electorales, pues hasta ahora no se ha pronunciado sobre ellos. López Obrador le respondió que estaba seguro que su homólogo brasileño los aceptará pues es la voluntad del pueblo, a lo que su receptor respondió que debe verificar su agenda, pero que le dará un enorme gusto visitarlo porque “su presidencia es un éxito extraordinario en México, y su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor las cosas de lo que ya hemos hecho una vez. Voy a pensar entonces y voy a revisar mi agenda”.

“Si consideras que vas a estar con asuntos allá, somos hermanos y nos entendemos”, expresó AMLO.

Dejando claras las mutuas admiraciones y el deseo de unificar la región por el bien de los que menos tienen, los políticos se despidieron, el presidente mexicano dejó saludos a la esposa del brasileño y él pidió un favor; “Dígale a todo el mundo que Lula ama a México.

DMGS

SIGUE LEYENDO

MAPA POLÍTICO: la izquierda domina América Latina tras el triunfo de Lula en Brasil

AMLO destaca el triunfo de Lula da Silva y pone de ejemplo al sistema electoral de Brasil

Lula da Silva gana las elecciones en Brasil con el 50.9% de los votos