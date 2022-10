VIDEO: un auto intenta ganarle el paso al tren otra vez en Aguascalientes, la conductora sale lesionada

Nuevamente un auto intentó ganarle el paso al tren en la capital de Aguascalientes, a una semana del choque de una pipa que se le cruzó a una locomotora, y provocó un fuerte incendio afectando más de 120 viviendas al sur de la ciudad.

El choque se registró en la Avenida Paseo de la Cruz por la noche de este jueves cuando un vehículo sedan color azul conducido por una mujer de 23 años, identificada como Alondra, se atravesó en el paso del tren, según versión del maquinista Joaquín Martínez: “Hizo caso omiso, se metió (…) vienen con los vidrios arriba y esa señora ya volteó cuando estábamos así”, indicó el operador de la locomotora.

Tras el impacto la mujer quedó inconsciente y tuvo que ser rescatada por los bomberos para después ser trasladada al Hospital General del IMSS número 2 en condiciones de gravedad.

El conductor de la locomotora pidió a la población redoblar las precauciones al cruzar las vías del ferrocarril (Foto: Especial)

El conductor de la locomotora pidió a la población redoblar las precauciones al cruzar las vías del ferrocarril: “Toda la gente dice lo mismo, el tren no pitó, pero el tren aunque no pite, tienen que hacer su alto, voltear a los lados, cosa que no hace nadie, ya voltean ya que están arriba de la vía”.

Las plumas de advertencia sobre la cercanía del tren no funcionan en ningún crucero de la capital de Aguascalientes. La empresa Ferromex se defiende de estas deficiencias aludiendo a que las piezas son robadas o vandalizadas.

