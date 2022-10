VIDEO | el chofer de la pipa revela lo que vivió momentos antes incendio: “Nunca escuché que viniera el tren”

Este lunes continúa el levantamiento del censo por los daños originados a raíz de la explosión y posterior incendio de una pipa cargada con Diesel que intentó ganarle el paso al tren el pasado jueves en la capital de Aguascalientes.

Hasta el momento se llevan contabilizadas 25 viviendas como pérdida total, 30 vehículos calcinados y más de un centenar de hogares con diversas afectaciones, para todos los damnificados será necesaria la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Justicia con la finalidad de iniciar el proceso de reclamo por los daños, hasta el momento suman 43 querellas por este incidente informó Jesús Figueroa, fiscal del estado.

Durante el fin de semana se llevó a cabo la audiencia inicial para resolver la situación legal de Israel Alejandro “G”, chofer de la pipa que se le atravesó al tren; el juez de control resolvió que imponerle la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada al hombre de 50 años originario de Jalisco quien enfrenta el cargo de Daño en las Cosas Culposo, su defensa solicitó la duplicidad del término que marca la ley y contar con 144 horas para preparar el caso en favor de su cliente.

Se llevan contabilizadas 25 viviendas como pérdida total, 30 vehículos calcinados y más de un centenar de hogares con diversas afectaciones (Foto: Especial)

En un video grabado pocos minutos después del accidente, el chofer declaró a los policías que lo detuvieron que nunca escuchó el paso del tren y como los automóviles seguían cruzando nunca se percató de la cercanía de la locomotora, así lo narró Israel Alejandro, el chofer de la pesada unidad:

”Llegue al crucero de la vía del ferrocarril, había mucho tráfico, a la hora de yo arrancarme para cruzar la vía se me atraviesa una señora que venía por la calle de ahí de la vía, se me atraviesa y le doy el paso, le hice con la mano, le doy el paso, pero yo nunca escuché que viniera el tren, ni pitó no lo escuché y ya se arranca la señora y me arrancó atrás de ella cuando siento el golpe, pum, yo traía mi cinturón y todo pero pues si me golpe”, indicó el conductor de la pipa que transportaba 35 mil litros de Diesel.

Israel Alejando, como autor material, podría enfrentar una pena aproximada de cinco años de prisión más la reparación del daño señaló el fiscal Jesús Figueroa, sin embargo, la empresa Valero y la empresa dueña de la pipa tendrán que responder por los daños como responsables solidarios.

