Explosión de pipa en Aguascalientes: FGE invita a que afectados presenten denuncia

Cuatro bomberos, una mujer embarazada, un adulto mayor y el conductor de la pipa, son las siete personas quienes resultaron lesionadas por la explosión de la unidad cargada con combustible que intentó ganarle el paso al tren por la tarde de este jueves al sur de la capital de Aguascalientes.

Los afectados tendrán que acudir ante la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia correspondiente. Hasta el momento se llevan contabilizadas más de 120 viviendas dañadas, al menos 25 de ellas son pérdida total, aunque la cifra pudiera aumentar admitió: Eduardo Muñoz, Coordinador de Protección Civil de Aguascalientes: “Especialistas en el área para ver si los domicilios no sufrieron algún daño o algún daño estructural y que tengamos que derrumbar algún domicilio para que este no vaya a ocasionar un daño mayor en las personas”, señaló el funcionario.

La empresa Valero, cuyos rótulos estaban estampados en la pipa que originó el accidente señaló mediante comunicado que el autotanque pertenecía a uno de sus distribuidores identificado como Transportes Torres, quien lamentó los hechos anunciando que su chofer, un hombre de 50 años y quien transportaba el combustible desde Jalisco a Aguascalientes, se encontraba rindiendo su declaración ante las autoridades.

Más de dos mil personas fueron evacuadas Foto: Especial

Este viernes las calles con mayor afectación continúan cerradas a la población, vecinos y comerciantes aún recuerdan el momento de la explosión.

Más de dos mil personas fueron evacuadas y aunque se instalaron albergues, la mayoría de los afectados pernoctaron con amigos y familiares reconoció Rodrigo Macías, encargado de un albergue: “Mucha de la gente se fue o se quedaron aquí también con vecinos que les abrieron las puertas de sus casas y aquí en el auditorio nada más se quedaron dos familias”.

Aún persiste olor a combustible

Los vecinos se muestran preocupados por el intenso olor a combustible que aún se percibe en el lugar, ríos de líquido pastoso negro corren por el drenaje pluvial y aunque las autoridades aseguran ya no existe algún riesgo, el temor persiste entre la población, así lo manifestó Andrés Rodríguez, afectado por la explosión Colonia México: “Como a diésel, gasolina, entre químico, no sé qué químico le echaron, pregunté y me dijeron que es para que no prenda, pero huele a combustible”, manifestó el habitante hidrocálido.

Las autoridades cerraron el paso a desnivel en el lugar del accidente, por lo que la circulación, incluida la del transporte público ha sido desviada originando tráfico vehicular en el sur de la ciudad, dos escuelas cercanas a la explosión suspendieron clases y los servicios públicos de electricidad y gas natural se encuentran suspendidos en al menos diez cuadras a la redonda.

SEGUIR LEYENDO:

María Teresa Jiménez promete convertir a Aguascalientes en "el gigante de México"

Tere Jiménez rinde protesta como gobernadora de Aguascalientes

Aguascalientes: balacera en Rincón de Romos 2 detenidos y 3 policías lesionados

dhfm