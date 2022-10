TEPJF no obligará a partidos a postular mujeres en candidaturas a gobernador de Coahuila y Edomex

Entre reclamos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió no obligar a los partidos políticos a postular a mujeres candidatas en las elecciones para renovar gubernaturas de Coahuila y el Estado de México en 2023.

A pesar de que la magistrada Mónica Soto Fregoso había propuesto un proyecto para obligar a los partidos políticos a cumplir con la paridad de género y que los institutos políticos inscribieran a una mujer en alguna de las dos candidaturas a gobernador, ya sea Estado de México o Coahuila, esa propuesta fue desechada por tres magistrados, incluido el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

Así, con el voto de Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, además del respaldo de Reyes Rodríguez, que desempató la votación, el proyecto se modificó.

En ese sentido, en las elecciones a gobernador de 2023 en las dos entidades, los partidos políticos se regirán por las leyes locales sobre la paridad alternativa, es decir que no están obligados a que en estos comicios deban inscribir a mujeres candidatas a gobernador.

La paridad alternativa, según las leyes en Coahuila y Edomex, precisa que, en las elecciones de 2023, los partidos pueden inscribir, por ejemplo, a un hombre para la candidatura a la gubernatura y, posteriormente, en las elecciones siguientes de 2029, deberán registrar a una mujer o viceversa.

La modificación fue propuesta por el presidente Reyes Rodríguez Mondragón Foto: Especial

Medidas de paridad

La mayoría de magistrados consideró que, en el caso, sí existen medidas de paridad porque los congresos locales de Coahuila y Estado de México sí definieron medidas paritarias y los partidos políticos están obligados a su cumplimiento.

La modificación fue propuesta por el presidente Reyes Rodríguez Mondragón y generó una confrontación con la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien acusó una falta de respeto del magistrado presidente al leer las modificaciones, mientras ella estaba fuera de la sesión.

"Me ha quedado clara su postura presidente, pero no fue la manera correcta con la que conduce esta sesión. Yo lo tomo como una falta de respeto, que no se haya votado el asunto y usted ya estaba dando los resolutivos que tiene ya consensuados. Le pido, respetuosamente, solamente un poco de consideración y respeto", indicó la Magistrada Soto.

En respuesta, el magistrado Reyes Rodríguez aclaró que en pleno se respetan todas las voces.

"La conducción ha sido de respeto, incluyendo las reglas de tiempos fijadas, pero en el ánimo de que la discusión se nutra y se puede ser deferente en ese sentido", expuso.

dhfm