Tribunal revoca medida cautelar que ordenaba eliminar tuit a favor de Ebrard

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos, la medida cautelar que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso al subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes Zúñiga.

La Comisión del INE le había ordenado al funcionario borrar un tuit por presuntamente incurrir en actos anticipados de campaña a favor del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, el subsecretario Reyes Zúñiga impugnó ante el Tribunal Electoral la decisión del INE.

El Tribunal determinó que Maximiliano Reyes Zúñiga no realizó actos anticipados de campaña Foto: Cuartoscuro

Este martes, en sesión privada, a propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez, la Sala Superior del TEPJF determinó que no se demostró la intención electoral de un tuit del subsecretario Reyes Zúñiga, por lo que no pueden considerarse actos anticipados de campaña y no se vulneran los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Por lo tanto, la Sala Superior determinó que la Comisión de Quejas no justificó que fuera razonable restringir la libertad de expresión del subsecretario Reyes Zúñiga.

Esta decisión tuvo los votos en contra de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña e Indalfer Infante Gonzales.

DME