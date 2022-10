Delfina Gómez llama a ponerse los tenis, asegura estar firme de cara al 2023

La coordinadora de los Comités de Defensa de Morena, Delfina Gómez Álvarez y el morenista, Horacio Duarte Olivares, arrancaron con los trabajos de organización en el Valle de Toluca. La primera advirtió que está firme y pidió preparar los tenis, mientras que el segundo reto a sus adversarios que los esperan “solos o en bola”.

El anuncio de ambos políticos texcocanos lo dieron en un hotel conocido de la capital mexiquense en donde se encontraron con sus huestes en un evento privado que reunió a cientos.

En su mensaje, la también senadora de la República, Gómez Álvarez lanzó que está muy firme en la tarea que le han encomendado y adelantó que viene un trabajo fuerte en donde deberán trabajar unidos, con amor y pasión.

Pidió no hacer caso a la información que señala que está enferma o que no quiere iniciar los trabajos, porque, dijo, que es mentira y ofreció tener diálogo permanente, para resolver esas dudas.

“Estoy muy firme en la tarea que se me ha dado, que tenemos que trabajar coordinados, lo único que les pido es que, de verdad, que trabajemos con todo el amor y la dedicación como siempre lo hemos hecho”, declaró.

“Algo que me motiva es que día con día me escriben en WhatsApp… que cuando, que ya, incluso se empezó a decir que híjole creo que ya la maestra Delfina no quiere, o la maestra Delfina está enferma o la maestra Delfina se está echando para atrás y yo les digo ni para atrás ni para agarrar aire, verdad”.

Delfina Gómez resaltó que desde hace tres semanas ya iniciaron los trabajos de organización y por ello pidió a militantes y simpatizantes ponerse los tenis. Anunció que las tres tareas principales serán: caminar, capacitarse y organizarse por región, distrito y municipio.

Anunció que en breve no sólo se sumará Duarte Olivares, sino el senador de la República, Higinio Martínez Miranda, a las actividades de coordinación.

“Arrancamos ya los trabajos, ya desde hace dos, tres semanas estamos en este proceso de trabajo, y que en algún momento los estaremos llamando ya por región, por municipio, por comités… para darle la tarea de cada”, puntualizó.

Solos o en bola

Por su parte, el exdirector General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, afirmó que en Morena son mucha pieza y tiene con qué, y cómo las quieran poner los de frente “solos o en montón” en referencia a sus adversarios políticos.

Asimismo, recalcó que están unidos y que el movimiento se lo deben a la ciudadanía, simpatizantes y militantes.

“Como no las quieran poner los de frente, solitos o en montón, aquí los vamos a esperar, porque solitos o en montón no hay duda que les vamos a ganar”, aseveró.

Delfina Gómez Álvarez fue nombrada como coordinadora de los Comités de Defensa de Morena el de agosto de este año y a finales de septiembre intensificó sus actividades en la entidad, primero como senadora de la República y ahora con su cargo partidista.

