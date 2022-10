López Obrador asegura que programas sociales también benefician a empresarios

En la Mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún empresario en México, durante su gobierno, podría decir que le ha ido mal pese a la crisis generada por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, pues indirectamente se están beneficiando de los programas sociales.

Desde Palacio Nacional, expuso que de las 35 millones de familias en México 30 millones reciben “cuando menos una pequeña cantidad del presupuesto público. Eso nunca se había visto”.

AMLO afirma que hay más capacidad de compra

“Y los 5 millones que no reciben de manera directa se benefician también porque si 30 millones tienen ingresos, y tienen capacidad de compra, y no sólo compran lo indispensable, lo básico, si tienen para comprar otras cosas; los comerciantes, los empresarios, se benefician”, dijo.

AMLO destacó la importancia de los programas sociales. Foto: Presidencia

Aseguró que si manda a preguntar cómo les ha ido a los empresarios y a los comerciantes, “la mayoría sabe que les ha ido bien.

“Una cosa es que no les guste cómo hablo, que me coma las “s”, que no hablo de corrido, pero a ver, qué empresario va a decir que aún con la pandemia, con la crisis, con la crisis por la guerra, le ha ido mal, y lo puedo probar con datos”, dio.

