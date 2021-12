Pese a las crisis, seguimos de pie: AMLO

A pesar de las crisis económica y sanitaria por la pandemia de COVID-19, así como de los embates de la oposición, el Gobierno de México y el proyecto de la 4T siguen de pie, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un Mensaje a la Nación, con motivo de los tres años de gobierno, el mandatario federal consideró que México salió adelante de las crisis por la fortaleza cultural del pueblo, la fórmula de gobernar con honradez y poner atención en el bienestar de la gente.

En el zócalo capitalino, en el primer evento político masivo post pandemia, López Obrador expuso que la emergencia no desembocó en una crisis de consumo, debido a las remesas y a los apoyos de los Programas de Bienestar que se aplican de abajo hacia arriba.

Confió en que México superará la crisis económica porque se avanza en la vacunación, “la reducción del número de hospitalizados y sobre todo, la considerable disminución de los fallecimientos, no sólo alivia el sufrimiento humano, sino que resulta positivo para la normalización económica, educativa y social”.

López Obrador señaló que el sector industrial está en franca recuperación, y lo mismo ocurre con el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios, y que se está recibiendo inversión extranjera “como nunca”; en los primeros nueve meses de este año han llegado 24 mil 832 millones de dólares.

Explicó que la estabilidad económica y finanzas públicas sanas contribuirán a acelerar el crecimiento económico en el país.

“No tengo duda que muy pronto terminaremos de salir de la crisis económica, ¿en que baso mi optimismo?, primero, en que no nos endeudamos, como sucedió en otros países; segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos, eso nos permitirá finanzas públicas sanas y suficientes para seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleos con las obras, como el Tren Maya, la refinería, los dos aeropuertos, el desarrollo del Istmo y carreteras”.