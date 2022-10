Claudia Sheinbaum llama a defender la 4T: “Lo más importante es poner el proyecto por encima de todo”

En medio de la disputa interna de Morena con la difusión que hizo la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, sobre una conversación del senador Ricardo Monreal con el priista Alejandro Moreno, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que deben trabajar por la unidad a menos de dos años de la elección presidencial.

Poner por encima de todo el proyecto de la Cuarta Transformación es lo más importante para mantener la unidad, aseveró la mandataria capitalina. “Trabajando para la unidad, que no generemos, podemos tener nuestras diferencias, pero lo más importante es poner el proyecto por encima de todo”, dijo en conferencia de prensa.

Al ser cuestionada sobre la respuesta de Monreal, quien pide una investigación de una campaña en su contra, la titular del Ejecutivo local afirmó que no se va a meter en el tema. “No me voy a meter en el tema (...) yo creo que la mejor forma de actuar en este momento es haciendo nuestro trabajo y no dándoles armas a los adversarios”, agregó.

Layda Sansores reveló una conversación del senador Ricardo Monreal con el priista Alejandro Moreno (Foto: Cuartoscuro)

Vale recordar que, después de la amenaza de la gobernadora de Campeche para exhibir al senador Ricardo Monreal en el Martes del Jaguar, Sheinbaum, afirmó que al entrar en debates internos los adversarios obtienen armas. Hoy, en conferencia de prensa, la mandataria capitalina reiteró que no hacen campañas negras en contra de nadie.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, hemos sido víctimas de eso, ¿cómo vamos a hacer nosotros eso?. Los adversarios son otros, los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar yo a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien hay que (mantener) la unidad interna y en todo caso lo que estamos es defendiendo un proyecto de nación”, dijo.

En días pasados, el senador denunció que hay una campaña en su contra en redes sociales, mientras que ahí mismo se alaba a la jefa de Gobierno. “Está equivocado él, pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate con él, a los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos es a los adversarios”, sostuvo Sheinbaum.

